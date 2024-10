Tourismusrekord aus dem Burgenland

In Sachen Tourismus kann das Burgenland einen Zuwachs von 4,2% an Übernachtungen in diesem Jahr verbuchen. Die insgesamten Nächtigungen bis einschließlich September belaufen sich auf rund 2,7 Mio und somit auf den höchsten, jemals erreichten Wert für diesen Zeitraum. Betrachtet man das Sommerhalbjahr (Mai bis September) ist auch hier ein Anstieg um 2,7% auf 1,98 Mio. festzustellen.

Vor allem Nächtigungen aus Ungarn (22,1%) und der Slowakei (12,6%) sind stark gestiegen. Den größten Anteil konnten hierbei 5/4-Stern-Hotels mit insgesamt 7,1%, 3-Stern-Hotels mit 4,2%, sowie Campingplätze mit 5,2% verzeichnen.

Wetterbedingter Rückgang im September

Nach einem starken Sommer sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat um etwa 8,1% auf rund 286.000 Übernachtungen zurückgegangen. Inländische und ausländische Nächtigungen sind hierbei gleichermaßen betroffen. Besonders im Camping-Bereich hat sich ein Rückgang von mehr als 20% eingestellt, was sich auf die schlechten Wetterlagen im September zurückführen lässt. Der burgenländische Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel zeigt sich dennoch optimistisch, den Jahrestrend weiter fortzusetzen, nachdem besonders in der Herbstzeit „in der Regel hohe Buchungszahlen“ zu erwarten sind.