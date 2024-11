Tourismus-Mobilitätstag in Zell am See

Am 5. November 2024 luden das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft und das Klimaschutzministerium gemeinsam nach Zell am See zum 11. Tourismus-Mobilitätstag ein. 150 Experten tauschten sich in hochkarätig besetzten Panels und angeregten Diskussionsrunden zu Chancen und Herausforderungen von Tourismus und nachhaltiger Mobilität in Zeiten des Klimawandels aus.

Aktive Mobilität bis Umweltzeichen

Neben wirksamen Mobilitätskampagnen für Tourismus und Freizeit standen die Themen Aktive Mobilität, der Mehrwert des „Österreichischen Umweltzeichens Tourismusdestinationen“ sowie RESY – das regionale Informations- und Monitoringsystem in Tourismusregionen – im Fokus der Tagung. und Vertreter von Regionen präsentierten ihre bereits erfolgreich umgesetzten Mobilitätskonzepte – etwa für den Ybbstalradweg oder für das Bergsteigerdorf Großes Walsertal. Unterstützungsangebote für mehr nachhaltige Mobilität gab es unter anderem vom „Mobilitätscoach Pongau“, mit dem Handbuch On-Demand für Tipps zum Bedarfsverkehr, und von klimaaktiv mobil, der Initiative des Klimaschutzministeriums im Mobilitätsbereich.

Vorab ein Get together

Am Vorabend des 11. Tourismus-Mobilitätstages gab es traditionell das Get together, diesmal auf Einladung von Zell am See-Kaprun und dem SalzburgerLand, bei dem das Klimaschutzministerium vorbildliche Institutionen, Tourismusverbände, Städte und Gemeinden für ihr Engagement im Klimaschutz auszeichnete.

Zukunftsweisende Mobilitätslösungen

„Es freut mich sehr, den Tourismus Mobilitätstag nach sieben Jahren wieder im SalzburgerLand begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltung ist eine wichtige Plattform, um zukunftsweisende und nachhaltige Mobilitätslösungen zu diskutieren, die sowohl für die Bewohner als auch die Gäste unserer Region von großer Bedeutung sind“, do Leo Bauernberger, Geschäftsführer SalzburgerLand Tourismus GmbH.