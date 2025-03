Tacos mit Ösi-Twist am Yppenplatz

Nach einer Reihe erfolgreicher Pop-up-Events haben sich die Salzburger Gründer Valentin Masoner und Dorian Neureiter dazu entschieden, ihrer gastronomischen Idee einen festen Standort zu geben. Ihr Lokal „Tackerei“ hat sich nun auf dem Yppenplatz, einem der lebendigsten kulinarischen Hotspots Wiens, niedergelassen. In den ehemaligen Räumlichkeiten des „Nan’s“-Lokals bieten die beiden ihre neu interpretierte Version des mexikanischen Klassikers, des Tacos, an. Der Fokus liegt auf regionalen Zutaten, die mit kreativen, österreichischen Einflüssen kombiniert werden.

Klassiker in einer neuen Form

Das Konzept von „Tackerei“ besteht darin, klassische österreichische Gerichte in die Welt der Tacos zu integrieren. So wird der traditionelle Tafelspitz, ein beliebtes Rindfleischgericht, zu einer kreativen Taco-Füllung, ebenso wie der herzhaft gewürzte Gulasch. Vegetarische Varianten werden mit saisonalen, frischen Gemüsesorten angeboten, die das Menü abwechslungsreich und saisonal gestalten. Diese neuartige Interpretation heimischer Küche sorgt für ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis, das Tacos zu einem kreativen Ausdruck der österreichischen Gastronomie macht. Ergänzt wird das Menü durch weitere Spezialitäten wie Quesadillas und Croquetas, die das Angebot erweitern und den Gästen zusätzliche köstliche Optionen bieten.

Kulinarischer Treffpunkt

Der Yppenplatz ist bekannt für seine multikulturelle und lebendige Atmosphäre. Diese Vielfalt möchten die Gründer von „Tackerei“ weiter fördern und aktiv in ihr Konzept einfließen lassen. So planen sie, das Lokal außerhalb der Stoßzeiten als Lerncafé für Jugendliche aus der Umgebung zu öffnen, um ihnen einen Einblick in die Gastronomie zu geben und praktische Erfahrungen zu ermöglichen. Zudem sollen Kochkurse angeboten werden, die jungen Menschen helfen, ihre kulinarischen Fähigkeiten zu entwickeln. Mit diesem sozialen Engagement möchte die Tackerei nicht nur ein Ort des Genusses, sondern auch ein Treffpunkt für die Gemeinschaft werden.

Die Tackerei hat ihren festen Standort nun am Brunnenmarkt 142 und ist von Mittwoch bis Samstag von 12:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.

(PA/red)