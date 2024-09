Steiermark zieht Sommer-Bilanz

Genau waren es 1,917 Mio. und damit um 3,6 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Sie generierten 5,852 Mio. Nächtigungen. Ein Plus von 2,8 Prozent. Treiber der Entwicklung waren die internationalen Gäste. 6,6 Prozent mehr Gästeankünfte als im Vorjahr wurden hier gezählt, die für 4,7 Prozent mehr Nächtigungen sorgten. Das Ranking führen deutlich die 349.700 deutschen Gäste (+4,4 Prozent) mit 1.332.800 Nächtigungen (+4,5 Prozent) an. An zweiter Stelle ist Tschechien mit 72.700 Gästeankünften (+9,3 Prozent) und 221.100 Nächtigungen (+8,6 Prozent) zu finden, vor den Niederlanden mit 62.400 Gästen und 250.300 Nächtigungen.

Bei den Inlandstouristen wurden 1,5 Prozent mehr Gästeankünfte gezählt, die eine Steigerung an Nächtigungen von 1,3 Prozent mit sich brachten.

„Der sehr warme und stabile August hat die Lust auf Urlaub in der Steiermark richtig angekurbelt. So konnten sowohl am wichtigen Markt Österreich als auch bei den internationalen Nahmärkten gute Zuwächse verzeichnet werden“, interpretiert Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl die Zahlen.

„Die größte Internationalisierungskampagne, die wir durch die Unterstützung der Tourismusabteilung zusammen mit den elf Erlebnisregionen und den engagierten Betrieben umsetzen konnten, zeigt klare Erfolge“, betont Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH.