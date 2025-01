Österreichisches Umweltzeichen geht an 35 Betriebe

Im Bundesministerium für Klimaschutz in Wien wurden 35 Tourismusbetriebe mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem EU Ecolabel ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung, die im historischen Festsaal am Standort Stubenbastei stattfand, honorierte Betriebe für ihr starkes Engagement in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Ein Gütesiegel mit Tradition

Seit über 30 Jahren steht das Österreichische Umweltzeichen für strenge Umweltkriterien und nachhaltige Betriebsführung. Die Auszeichnung berücksichtigt Aspekte wie den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, die Nutzung regionaler Produkte und die Sensibilisierung von Gästen für umweltbewusstes Verhalten. Bundesministerin Leonore Gewessler betonte die Vorreiterrolle der ausgezeichneten Betriebe: „Österreichs Tourismusbetriebe beweisen, dass wirtschaftlicher Erfolg und Umweltschutz Hand in Hand gehen können. Sie setzen ein wichtiges Signal für nachhaltigen Tourismus, das auch international Anerkennung findet.“

Breites Spektrum an Ausgezeichneten

Die Preisträger reichen von Beherbergungsbetrieben über Schutzhütten bis hin zu Tagungs- und Eventlokalitäten. Darunter befinden sich auch zwei ganze Destinationen: das Kufsteinerland in Tirol und Montafon Tourismus in Vorarlberg. Diese Vielfalt zeigt, dass Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Tourismus möglich ist.

Zu den ausgezeichneten Hotels zählen unter anderem das Austria Classic Hotel Wien, das Hotel Schani Salon (Wien) und das Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee. Auch kleinere Betriebe wie der Miniponyhof Wild (Steiermark) und innovative Event-Locations wie die Veranstaltungsorte der TU Graz wurden prämiert.

Im Bereich Gastronomie sticht das „Genuss am See“ in der Steiermark hervor, während der Campingplatz „Camping am Badesee“ in Mühlen für seine umweltfreundlichen Standards geehrt wurde.

Nachhaltigkeit als Orientierungshilfe

Das Umweltzeichen fungiert nicht nur als Qualitätsmerkmal, sondern auch als Orientierungshilfe für Konsumenten. Es gibt derzeit über 1.600 Lizenznehmer, die das breite Spektrum nachhaltiger Angebote in Österreich widerspiegeln. Dazu gehören nicht nur Tourismusbetriebe, sondern auch Bildungseinrichtungen, Museen, Kinos und Kulturinstitutionen.

Österreichisches Umweltzeichen

Die Verleihung des Umweltzeichens zeigt, dass Nachhaltigkeit in der österreichischen Tourismusbranche zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die ausgezeichneten Betriebe und Destinationen setzen Standards, die nicht nur dem Klimaschutz dienen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Branche stärken.

Mit einer wachsenden Anzahl von zertifizierten Betrieben und einem vielseitigen Angebot an umweltfreundlichen Dienstleistungen unterstreicht das Österreichische Umweltzeichen seine Rolle als Motor für eine zukunftsfähige Tourismusentwicklung.

Weitere Informationen unter www.umweltzeichen.at.