125 Jahre Eisfamilie Leonardelli

Lodovico Leonardelli eröffnete 1900 seinen ersten „Gefrorenes-Salon“ in Wien und begann damit eine Familientradition, die noch im Jahr 2025 aufrecht erhalten und erfolgreich ist. Nun feiert die vierte Generation der Eisfamilie ihr „JubiLEOm“.

Erste Schritte im 19. Jahrhundert

Die Geschichte von Leonardelli La Gelateria begann Ende 1890, als Lodovico Leonardelli, ein junger Mann aus der italienischen Provinz Trentino, nach Wien kam. Doch die Faszination für das Zuckerbäckerhandwerk ließ ihn bald nach Ostrau in Mähren ziehen, um dieses zu erlernen. Nachdem er 1900 die Gewerbeberechtigung in Wien erhalten hatte, eröffnete er im 20. Bezirk seinen ersten „Gefrorenes-Salon“. Dieser wurde schnell ein Erfolg, sodass Lodovico nach Spormaggiore zurückkehrte, heiratete und seine Frau sowie seine Schwester nach Wien holte, um das Geschäft weiter auszubauen. Mit der Zeit musste das Unternehmen jedoch schwere Zeiten durchmachen, vor allem während der Kriegswirren, als einige Filialen verloren gingen. Doch das Geschäft erholte sich und Lodovico eröffnete neue Eissalons, die auch nach seinem Tod weitergeführt wurden.

Familientradition

Franz, der zweitjüngste Sohn, übernahm den Salon in der Klosterneuburgerstraße und widmete sich der Weiterentwicklung des Eises. Gemeinsam mit seiner Frau Maria und ihrer Familie arbeitete er an der Verbesserung der Rezepturen. Als Franz starb, führte Maria das Geschäft fort, unterstützt von ihren Kindern Livio und Franz. Im Jahr 1980 entschlossen sich Sohn Franz und seine Frau Brigitte, die Tradition fortzusetzen und die Eissalons weiterzuführen. Im Laufe der Jahre kamen neue Standorte in Tulln, Klosterneuburg und Wien Stammersdorf hinzu. Dank der Unterstützung ihrer Kinder Mariella, Fabio und Mona erlebte das Familienunternehmen weiterhin großen Erfolg. Heute steht bereits die vierte Generation bereit, das Erbe fortzuführen. Die jüngste Tochter Mona und ihr Partner David übernehmen nun die Leitung des Unternehmens, während die Enkelkinder Elisa, Florian, Sarah-Luisa, Emma, Emilio und Carlo schon fleißig beim Eisschlecken mithelfen.

Leonardelli La Gelateria heute

Seit über 125 Jahren wird von der Eisfamilie in traditioneller Weise mit natürlichen Rohstoffen Eis hergestellt, wobei sie den Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit legen. Das Milcheis besteht zu 100% aus Biomilch, und das Fruchteis entspricht veganen Ansprüchen. Zudem wird ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen genutzt, um die Geschäfte sowie das Elektro-Lieferauto zu betreiben. Besonders stolz ist das Unternehmen auf seine Teilnahme am ÖkoBusiness Plan der Stadt Wien und die regelmäßige Erstellung einer Gemeinwohl-Bilanz. Ein Highlight im Jahreskalender ist für sie der „Giro del Gelato“, eine Eisradrundfahrt, die nicht nur bei den Gästen, sondern auch bei der Familie selbst und ihren Freunden ein beliebtes Event darstellt. Mit einer langjährigen Familientradition, Fokus auf Nachhaltigkeit und einer engagierten nächsten Generation blickt Leonardelli La Gelateria optimistisch in die Zukunft.

