Neue General Managerin im Steigenberger Hotel & Spa

Seit dem 17. Februar 2025 steht das Steigenberger Hotel & Spa Krems unter neuer Leitung: Angelika Ponecz hat die Position der General Managerin übernommen. Die erfahrene Hotelmanagerin, die zuletzt sieben Jahre lang ein Designhotel im ersten Wiener Bezirk geführt hat, freut sich auf ihre neue Herausforderung in der Wachau.

Verbindung zur Region

Ursprünglich aus Hainburg an der Donau stammend, ist die 49-Jährige tief mit der Region verbunden und sieht ihre neue Aufgabe als eine besondere Chance, ihre Leidenschaft für Gastfreundschaft in einer der schönsten Gegenden Österreichs zu leben. „Die Verbindung von erstklassiger Gastronomie, modernen Wellness- & Gesundheitsangeboten, flexiblen und großen Veranstaltungskapazitäten und der kulturellen Bedeutung der Region als Weltkulturerbe Österreichs macht diese neue Aufgabe besonders reizvoll“, so Ponecz. Die neue Generaldirektorin will das Hotel als ein vielseitiges Ziel für Gäste unterschiedlichster Interessen positionieren und die Verbindung zur Region weiter stärken. Ein zentraler Aspekt ihrer Pläne ist es, das Hotel weiter für die Kremser und die lokale Bevölkerung zu öffnen.

Pläne in naher Zukunft

Ein Highlight des gastronomischen Angebots soll die Rückkehr des Steigenberger Brunchs bieten, der mit Muttertag am 11. Mai, wieder seine Tore öffnet und ab dann an jedem ersten Sonntag im Monat stattfindet. Auch der Sky Garden mit Rooftop-Bar wird ab Mitte Mai an schönen Tagen täglich ab 18 Uhr nicht nur für Hotelgäste, sondern auch für Einheimische und Besucher der Region geöffnet sein. Neben diesen gastronomischen Neuerungen plant das Hotel auch, seine Angebote im Bereich „Meetings und Events“ auszubauen. Neben seiner Green Meeting-Initiative für geschäftliche Veranstaltungen werden künftig auch maßgeschneiderte Angebote für private Feiern wie Hochzeiten, Jubiläen oder Geburtstagsfeste angeboten. Die Veranstaltungsräume und die Außenbereiche inmitten der Weingärten sollen dafür der ideale Rahmen sein.

Gesundheit im Fokus

Zudem wird die Zusammenarbeit mit dem Cardea Wachau Gesundbleib-Zentrum intensiviert. In diesem Rahmen werden moderne Gesundheits- und Wellness-Programme entwickelt, die wissenschaftliche Ansätze wie IHHT-Zelltraining, Stoßwellentherapie und Kältekammern nutzen, um das Wohlbefinden der Gäste zu fördern. Auch orthopädische Rehabilitation und individuelle Beauty-Behandlungen werden Teil des erweiterten Angebots. Mit diesen Maßnahmen möchte Angelika Ponecz das Steigenberger Hotel & Spa Krems als führendes Ziel für Geschäftsreisende, Feierlichkeiten und Wellness-Genießer etablieren und es zu einem Ort der Erholung, Gesundheit und des Genusses in der Wachau machen.

(PA/red)