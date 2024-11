Winter in Österreich: 17 Mio. Gäste erwartet

17 Millionen Menschen planen ihren Winterurlaub in Österreich, wie die Winterpotenzialstudie 2024/25 der Österreich Werbung (ÖW) voraussagt. Besonders für Wintersportler bietet das Land weiterhin zahlreiche Anreize. Doch auch Reisende, die Aktivitäten abseits der Pisten suchen, finden zunehmend Angebote, die ihre Erwartungen erfüllen.

Nachfrage auf Höchststand

Die Nachfrage nach Wintersporturlaub ist laut den aktuellen Buchungszahlen sehr hoch. 2024 planen mehr Alleinreisende, aber auch Familien und Paare, ihre Ferien in Österreich zu verbringen. Die wirtschaftliche Situation der Gäste hat sich spürbar verbessert, was zu einer optimistischeren Stimmung führt. Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler betont, dass die ökonomische Belastung durch die Inflation in den letzten Monaten gesenkt wurde, was zu einem Anstieg des Winterreiseinteresses geführt hat.

Womit Österreich punktet

Seilbahnen sind ein Alleinstellungsmerkmal, das den Wintertourismus im Land prägt. Franz Hörl, Obmann des Fachverbands der Seilbahnen, unterstreicht die Qualität und Vielfalt des Angebots. Österreich bietet aber nicht nur internationale Top-Destinationen, sondern auch kleinere, charmante Skigebiete mit attraktivem Preis-Leistungsverhältnis. Nachhaltigkeit bleibt ein zentrales Thema, mit zahlreichen Initiativen zur Reduktion von Emissionen und einer umweltfreundlicheren Gestaltung der Skigebiete.

Global auf dem 2. Platz

Österreich liegt mit über 50 Millionen Skier Days international auf Rang zwei hinter den USA. Als Gründe für den anhaltenden Erfolg der Branche nennt Hörl das unverändert attraktive Preis-Leistungsverhältnis – zum Beispiel im Vergleich mit den Preisen für das Skifahren in der Schweiz, Frankreich oder den USA – die preisliche und inhaltliche Breite des Angebotes sowie Österreichs gewachsene und unverändert renommierte Tourismus- und Gastronomie-Kompetenz.