ÖHV-Videowettbewerb: Das war ganz großes Kino

„Die Videos, die beim ÖHV-Videowettbewerb #bestpraktikum eingereicht werden, werden von Jahr zu Jahr besser“, ist der Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, Walter Veit, begeistert.

300.000 Mal geklickt

Das bestätigen die durchwegs hohen Klickraten: 300.000mal wurde die Videos angesehen. Der Werbewert für die Branche ist enorm: „Da gibt es kein Bashing, da spürt man durch die Bank die pure Begeisterung der Jugendlichen für eine Branche, in der Emotionen so wichtig sind, und dass sie in ihren Praktikumsbetrieben toll aufgenommen werden!“, so Veit.

Doppelsieg für Semmering

Für sein großartiges Video, das ihn beim Praktikum im Cafè Wallner Wolfgangsee zeigt, wurde Marcell Tarnoki von den Tourismusschulen Semmering mit einem APPLE iPhone 15 Pro belohnt. Tobias Baierling, ebenfalls Tourismusschüler am Semmering, bekam für sein charmantes Video vom Praktikum im Alpenhaus Hotelresort Kaprun mit einem Gutschein für zwei Übernachtungen im Wert von über 700 Euro in der St. Martins Therme & Lodge im Doppelzimmer inklusive Halbpension und Nutzung der Thermal- und Saunalandschaft. Hoteliervereinigungs-Präsident Veit: „Die Videos kommen vom Herzen – das sieht man! Sie sind die beste Werbung für eine großartige Branche. So geht Zukunft!“

Grandiose Videos und coole Preise

Annalena Klem vom Ausbildungszentrum Hagenberg belegte mit einem tollen Video vom Praktikum im Familux Dachsteinkönig Platz drei. Ihr Preis: ein Gutschein für eine Nacht im JUFA Hotel Salzburg City für zwei und Tickets für ein Bundesliga-Fußballspiel von Red Bull Salzburg, Stadiontour inklusive. Anja Aichriedler von der HLW Braunau am Inn gewann mit ihrem Video vom Praktikum im TAUERN SPA Kaprun zwei Nächte für zwei Personen in einem Austria Trend Hotel ihrer Wahl. Julia Lugschitz von der HBLW Ried im Innkreis (Praktikum: Wildpark Hochrieß), Filip Findejs von der HLT Retz (Le Phebus/Frankreich) und Laura Dorrer von der HLBW Saalfelden (Grandhotel Zell am See) gewannen jeweils eine JBL Flipbox.