Luxus-Picknicks in Wien genießen

Ein Picknick ist für viele Menschen eine Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und im Freien zu entspannen. Für Maggy Müller, Gründerin von Vienna Picnics, ist es mehr – es ist ein durchdachtes Erlebnis, das alle Sinne anspricht. Seit 2023 bietet sie maßgeschneiderte Luxus-Picknicks in Wien an, die es ihren Kunden ermöglichen sollen, besondere Momente inmitten der Natur zu genießen. Hierbei möchte sie ihre Leidenschaft für Gastgeberkultur mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Gastronomie verbinden.

Familiärer Einfluss

Maggy Müller wuchs in einer Familie auf, in der gemeinsame Mahlzeiten und sorgfältig gedeckte Tische eine zentrale Rolle spielten. Diese Werte, vor allem die Liebe zum Detail, prägen auch das Konzept von Vienna Picnics. Besonders ihre Mutter zeigte ihr, wie man mit einfachen Mitteln besondere Momente schaffen kann – ein Einfluss, der bis heute in der Arbeit von Müller spürbar ist.

Anfänge in der Gastronomie

Nach über zehn Jahren Erfahrung in der Gastronomie und einer Ausbildung als Diplom-Sommelière entschied sich Müller, ihre Leidenschaft für Gastfreundschaft in ein eigenes Unternehmen umzuwandeln. Ihre Organisationstalent und ihr Engagement haben ihr geholfen, ein Unternehmen zu schaffen, das auf Präzision und Hingabe setzt.

„Jedes einzelne Luxus-Picknick erfordert mindestens zehn Stunden Arbeit, inklusive Transport, Aufbau, Reinigung und Sterilisierung des hochwertigen Equipments“, so Maggy Müller. Die Unternehmerin versucht dabei stets lösungsorientiert zu denken – jedes Picknick ist individuell und für Sie gilt: „Geht nicht, gibt´s nicht!“

Seit 2024 bietet sie zudem in ihrem Vienna Picnics Studio im 18. Wiener Gemeindebezirk eine wetterunabhängige Alternative an, die es ermöglicht, auch bei schlechtem Wetter luxuriöse Picknicks zu genießen.

Für jeden Anlass

Das Konzept ist sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden gedacht. Ob romantisches Dinner zu zweit, ein stilvoller Heiratsantrag oder exklusive Firmenveranstaltungen für bis zu 24 Personen – jedes Detail wird mit den Auftraggebern abgestimmt. Hochwertiges Geschirr aus Porzellan und Glas sowie Stoffservietten sollen den nachhaltigen Anspruch des Programms unterstreichen. Speisen und Getränke – bis hin zur Champagnerverkostung – können dazugebucht werden.

