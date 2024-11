Land der Camper: ÖCC-Campingbilanz 2024

In Österreich werden gern Zelte aufgeschlagen. Zumindest laut Angaben des Österreichischen Camping Club (ÖCC) zur vergangenen Camping-Sommersaison 2024. Allein in dieser zählte – basierend auf Daten der Statistik Austria – 6,3 Millionen Nächtigungen. Davon 2,4 Millionen allein im Monat August – ein Rekordwert laut ÖCC.

Am häufigsten wurde in Kärnten (2.226.134 Nächtigungen) gecampt. Tirol liegt mit 1.575.260 Nächtigungen auf Platz zwei. Salzburg (669.161) belegt den dritten Platz, gefolgt von der Steiermark (503.283). Oberösterreich zählte 410.279 und das Burgenland 388.420 Nächtigungen. In Vorarlberg wurden 280.969, in Niederösterreich 227.277 und in Wien 61.082 Nächtigungen gezählt. So der ÖCC, der sich auf Daten der Statistik Austria beruft.

Kärnten und Tirol sind Spitzenreiter

Den Rückgang der Nächtigungen im Vergleich zum Vorjahr (Minus von 4,3 Prozent) erklärt sich Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC), mit Starkregen und Hochwasser im September. Er meint weiter: „Die Zahlen zeigen auch, dass im Juni deutlich weniger deutsche Camper:innen auf österreichischen Campingplätzen anzutreffen waren – das hängt vermutlich mit der Fußball-EM zusammen, kann aber auch auf das Wetter zurückzuführen sein. Im eigenen Bekanntenkreis und innerhalb der Camping-Community war aber zu beobachten, dass im Juni viele eher in Deutschland gecampt haben, um sich vor Ort ein EM-Spiel anzuschauen.“ Die meisten Urlauber auf Österreichs Campingplätzen kommen laut ÖCC nämlich aus Deutschland (43 Prozent). Österreicher (27 Prozent) sind als zweitstärkste Gruppe vertreten, gefolgt von Camper:innen aus den Niederlanden (16 Prozent).