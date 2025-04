Kulinarik auf hoher See mit Moby Lines

Die neuen Fährschiffe Moby Fantasy und Moby Legacy von Moby Lines gehören zu den größten Passagierfähren weltweit und sollen nicht nur komfortable Reisemöglichkeiten, sondern auch eine breite Auswahl an kulinarischen Angeboten bieten.

Gastronomie an Bord

Moby Lines setzt auf eine vielseitige Gastronomie an Bord, um den Passagieren eine angenehme und abwechslungsreiche Reise zu ermöglichen. Besonders auf der Strecke zwischen Livorno und Olbia, die von den neuesten Flaggschiffen bedient wird, steht das kulinarische Erlebnis im Mittelpunkt. Mit insgesamt sieben verschiedenen gastronomischen Konzepten möchte die Reederei für jeden Geschmack etwas bieten. Dazu gehören ein Steakhouse, eine Pasta-Manufaktur, eine Pinseria sowie ein Food Court mit Selbstbedienung. Ein À-la-carte-Restaurant, das rund um die Uhr geöffnet ist, sorgt für klassische Abendessen. Die kulinarische Ausrichtung an Bord zeichnet sich durch eine starke Verbindung zur italienischen Küche aus. Ein Großteil der Zutaten stammt von regionalen Produzenten aus Sardinien und der Toskana, was die Herkunft der Reederei widerspiegelt und gleichzeitig den Anspruch auf Frische und Qualität unterstreichen soll.

Urlaub beginnt auf See

Mit Moby Lines soll die Reise nicht erst am Zielort, sondern bereits an Bord beginnen. Die Strecken führen zu beliebten Destinationen wie Korsika, Sizilien und Sardinien, sodass sowohl entspannte Urlaubsreisen als auch spontane Ausflüge möglich sind. Neben dem Komfort und der kulinarischen Vielfalt liegt ein weiteres Augenmerk auf der Nachhaltigkeit. Die Moby Fantasy und Moby Legacy legen Wert auf hohe Energieeffizienz und reduzierte Emissionen. Sie bieten Platz für bis zu 3.000 Passagiere sowie 3.850 Lademeter für Fahrzeuge. Die Überfahrt mit Moby Lines soll eine komfortable und vielfältige Reiseerfahrung bieten. Durch die Kombination aus ihrer Gastronomie, modernen Annehmlichkeiten und einem Fokus auf Nachhaltigkeit soll die Fähre zu einem integralen Teil des Urlaubs werden.

(PA/red)