Kärntner Skipass wird teurer

Die Preise für den Kärntner Skipass erhöhen sich für die kommende Wintersaison um rund sieben Prozent. Von 9. September bis 1. November wird es erstmalig einen Online-Vorverkauf geben. So könne zusätzlich zu den 25 Prozent, die man sich beim Kauf von Skipass-Paketen spart, ein Online-Bonus geltend gemacht werden. Neu in der kommenden Skisaison werden auch Großeltern- und Patchwork-Familien-Pakete sein.

Ein Erwachsenenpaket kostet im Online-Vorverkauf 742 Euro, im klassischen Vorverkauf bis 8. Dezember an den Verkaufsstellen sind es vergleichsweise 776 Euro und der Normaltarif für einen Erwachsenen ab 9. Dezember beträgt 816 Euro. Für ein Familienpaket mit zwei Elternteilen und zwei Kindern kommt man auf 1.672 Euro im Online-Vorverkauf, ein Partnerpaket kostet 1.392 Euro. Die Preissteigerung zur vergangenen Saison beträgt rund sieben Prozent, das sei laut Spartenobmann Manuel Kapeller-Hopfgartner eine „neutrale Erhöhung“, da allein die letzte kollektivvertragliche Lohnerhöhung in der Seilbahnbranche 7,5 Prozent betrug.

Neue Pakete

Erstmalig gibt es für Großeltern mit Enkeln im Kindesalter (Jahrgänge 2010 bis 2018) Skipass-Pakete, die „den gleichen Preisvorteil wie Eltern genießen“, erklärte Skipass-Geschäftsführer Hansjörg Pflauder. Auch für Patchwork-Familien gibt es diese Möglichkeit neu. Alexandra Bresztowanszky, Geschäftsführerin der Bergbahnen Hochrindl, sprach dem Skipass große Bedeutung für die kleineren Skigebiete zu, „um zusätzliche Skifahrer in unsere Skigebiete zu bringen“.

Schulskikurse

Der Pass sei „ein wichtiger Motivationsfaktor“, so Bresztowanszky, und: „Mit dem Skipass geht man auch einmal nur für ein paar Stunden Skifahren.“ Kapeller-Hopfgartner verwies auf die Skischulaktion, die von den Kärntner Skigebieten gesponsert wird. So wird es auch im Winter 2024/25 für Grundschüler einen Drei-Tages-Schulskikurs mit einer Tageskarte um sieben Euro und für höhere und mittlere Schulen fünftägige Skikurse um elf Euro pro Tag geben.

Lange Saison

Im Winter 2023/24 wurden rund 26.000 Skipässe verkauft. Der Kärntner Skipass gilt in 30 Skigebieten, sechs davon in Osttirol. Österreichweit einzigartig sei, dass alle Skigebiete eines Bundeslandes mit einem Skipass vereint sind. Insgesamt können 267 Seilbahnen und Liftanlagen verteilt auf 864 Pistenkilometern genutzt werden. Durch die lange Saison am Mölltaler Gletscher können die Skipass-Besitzer an bis zu 204 Tagen das Angebot nutzen.

