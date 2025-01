Guide Michelin: Stolz und Freude bei den Gewinnern

Die Rückkehr des Guide Michelin nach Österreich ist ein Meilenstein für die heimische Gastronomie und hat zahlreiche herausragende Restaurants ins internationale Rampenlicht gerückt. Bei der feierlichen Verleihung am 21. Januar 2025 im Hangar-7 in Salzburg wurden die Spitzenleistungen der österreichischen Kulinarik gewürdigt. Im Folgenden stellen wir einige der prämierten Lokale und Köche vor, die den Michelin-Stern als Anerkennung für ihre Exzellenz erhielten.

Thomas und Susanne Dorfer – Landhaus Bacher

Thomas Dorfer, der mit seiner Frau das Landhaus Bacher in Mautern, NÖ in dritter Generation führt, versorgte als Gastkoch die Gäste der Gala, als ihn die frohe Botschaft erreichte. Begeistert reagierte er auf die Verleihung von zwei Sternen für sein Lokal: „Großartig, dass die Michelin-Sterne nach Österreich zurückkehren! Für die Außenwahrnehmung, auch international, kann unserem Land nichts Besseres passieren. Es ist eine großartige Anerkennung für unser Haus. 2006-2009 hatten wir schon die Ehre, zwei Sterne zu führen, wir sind sehr glücklich, dass es nun wieder zu zwei Sternen gereicht hat!“

Florian Wörgötter und Julia Mausser – Ligist

Das junge Gastronomenpaar aus der Steiermark überraschte mit gleich zwei Auszeichnungen: einem Michelin-Stern für das Restaurant Wörgötter und einem Bib Gourmand für das dazugehörige Wirtshaus. Florian Wörgötter, Küchenchef, und Julia Mausser, Leiterin des Services, führen das Lokal in zweiter Generation. „Es ist eine riesige Wertschätzung für unser Team und unsere Eltern, die den Grundstein für unseren Erfolg gelegt haben,“ so Florian Wörgötter. Am Ligister Marktplatz kombinieren sie moderne Fine-Dining-Küche mit bodenständiger Hausmannskost – ein Konzept, das Gäste und Kritiker gleichermaßen begeistert.

Kilian Stuba – Glanz im Kleinwalsertal

Die Kilian Stuba im A-ROSA Ifen Hotel wurde erneut mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Küchenchef Hans-Jörg Frick und gastronomischer Leiter Sascha Kemmerer beeindrucken mit kreativen Gerichten, die regionale Zutaten mit internationalen Einflüssen kombinieren. Das Restaurant Carnozet, das für seine authentische österreichische Wirtshausküche bekannt ist, erhielt einen Bib Gourmand. „Diese Auszeichnungen motivieren uns, weiterhin auf höchstem Niveau zu kochen,“ so Sascha Kemmerer.

Beef Club – Tiroler Kreativität im Schlosshotel Fiss

Der Beef Club im Schlosshotel Fiss erhielt seinen ersten Michelin-Stern. Küchenchef Mathias Seidel überzeugt mit einer Kombination aus regionalen Zutaten und modernen Techniken. „Unsere Gerichte spiegeln die Vielfalt der Alpen wider und zeigen, was regionale Küche leisten kann,“ erklärt Seidel. Das Fine-Dining-Erlebnis wird durch den einzigartigen Indoor Big Green Egg und erstklassige Zutaten ergänzt.

Rote Wand Chef’s Table – Young Chef Award

Julian Stieger, Küchenchef des Rote Wand Chef’s Table in Lech, wurde mit zwei Michelin-Sternen und dem Young Chef Award ausgezeichnet. Seine innovativen Menüs verbinden Tradition und Kreativität auf höchstem Niveau. „Diese Anerkennung zeigt, wie wichtig es ist, die Tradition zu ehren und gleichzeitig Neues zu wagen,“ so Stieger. Das intime Ambiente des Lokals unterstreicht das exklusive kulinarische Erlebnis.

Restaurant Bootshaus – Doppelter Stern am Traunsee

Das Restaurant Bootshaus in Traunkirchen wurde mit einem Michelin-Stern und einem Grünen Stern für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Küchenchef Lukas Nagl (siehe Titelbild) setzt auf regionale Zutaten und kreative Zubereitungstechniken, inspiriert von den Seen und Bergen des Salzkammerguts. „Wir nutzen globale Einflüsse, das macht die österreichische Küche stark,“ so Nagl. Die traumhafte Lage auf einer Halbinsel und das moderne Design des Lokals bieten Gästen ein einzigartiges Erlebnis.

Tirol als kulinarischer Spitzenreiter

Mit insgesamt 24 Sternen ist Tirol das Bundesland mit den meisten Auszeichnungen. Zu den herausragenden Restaurants gehören das Gourmetrestaurant Tannenhof und das Schwarzer Adler, beide mit zwei Sternen prämiert. Landeshauptmann Anton Mattle würdigte die Leistung der Betriebe: „Tirol zeigt, wie Vielfalt und Regionalität zu internationaler Anerkennung führen.“

Ein Triumph für die österreichische Gastronomie

Die Rückkehr des Guide MICHELIN hat nicht nur die heimische Kulinarik gefeiert, sondern auch ihre internationale Strahlkraft gestärkt. Die Kombination aus regionaler Verbundenheit, nachhaltigem Handeln und innovativer Kochkunst macht die Gewinner des Jahres 2025 zu würdigen Vertretern einer neuen Generation österreichischer Küchenexzellenz.