Österreich erstrahlt im Glanz der Sterne

Am 21. Januar 2025 erlebte Österreich einen Höhepunkt seiner kulinarischen Geschichte: Im Hangar-7 in Salzburg wurden die MICHELIN-Sterne für 2025 vergeben. Mit 82 Sternen, 33 Grünen Sternen für Nachhaltigkeit und 43 Bib-Gourmand-Auszeichnungen bewies das Land seine Spitzenstellung in der internationalen Gastronomieszene. Erstmals seit 2009 wurden wieder alle Bundesländer bewertet, was die Vielfalt und Qualität der österreichischen Küche eindrucksvoll unterstreicht.

Die Top-Auszeichnungen

Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen die 3-Sterne-Restaurants, die höchsten Auszeichnungen des Guide MICHELIN. Zwei Wiener Restaurants, Amador und das Steirereck im Stadtpark, verteidigten ihre Spitzenposition. Mit ihrer außergewöhnlichen Küchenkunst setzen sie weiterhin internationale Maßstäbe.

Bei den 2-Sterne-Restaurants zeigte sich Wien ebenfalls stark vertreten, unter anderem mit Mraz & Sohn und Konstantin Filippou. Salzburg und Tirol setzten ebenfalls beeindruckende Akzente: Das SENNS.Restaurant und das Gourmetrestaurant Tannenhof gehören zu den Highlights in ihren Regionen.

Stern für Handwerkskunst

Die Kategorie der 1-Sterne-Restaurants ist in ihrer Breite einzigartig und zeigt die kulinarische Exzellenz quer durch alle Bundesländer. Von TIAN in Wien über das Pfefferschiff in Salzburg bis hin zu Hubert Wallner in Kärnten und der Gannerhof in Tirol beweisen diese Restaurants, dass Innovation und Perfektion keine geografischen Grenzen kennen.

Grüne Michelin-Sterne

Der Guide MICHELIN zeichnete 33 Restaurants mit einem Grünen Stern für Nachhaltigkeit aus, darunter renommierte Lokale wie das MAST Weinbistro in Wien, das Kräuterreich by Vitus Winkler in Salzburg und die Forelle in Kärnten. Diese Auszeichnung ehrt Betriebe, die nachhaltige Gastronomie mit höchstem Qualitätsanspruch verbinden.

Ehrungen für herausragende Leistungen

Neben den Sternebewertungen wurden auch drei Sonderpreise verliehen:

Julian Stieger vom Rote Wand Chef’s Table in Vorarlberg wurde als Young Chef of the Year ausgezeichnet.

vom Rote Wand Chef’s Table in Vorarlberg wurde als ausgezeichnet. Barbara Eselböck vom Taubenkobel in Burgenland erhielt den Service Award .

vom Taubenkobel in Burgenland erhielt den . Alexander Koblinger aus dem Döllerer Genießerrestaurant in Salzburg wurde als Sommelier des Jahres geehrt.

Triumph für Österreichs Kulinarik

Die Veranstaltung markiert einen wichtigen Meilenstein für den Kulinarik- und Tourismusstandort Österreich. „Diese Auszeichnungen sind ein Symbol für die internationale Strahlkraft unserer Gastronomie und ein Zeichen für höchste Qualität und Kreativität“, betonte Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler bei der Zeremonie.

Mit der umfassenden Bewertung aller Bundesländer und den außergewöhnlichen Leistungen der prämierten Restaurants stärkt Österreich seinen Ruf als Gourmet-Destination. Die vollständige Liste aller Auszeichnungen finden Interessierte in der Guide MICHELIN App und auf der Website.

(PA/red)