Grazer Restaurant “Vina” gewinnt Property Award

Das vietnamesische Restaurant Vina in Graz wurde bei den International Property Awards 2025 in London als bestes „Leisure Interieur“ der Welt ausgezeichnet. Entworfen vom Grazer Architekturbüro Innocad, setzte sich das Design des Lokals gegen zahlreiche internationale Einreichungen durch.

Auszeichnung für Architektur und Design

Der Award honoriert das Innenraumdesign des Restaurants, das eine Verbindung von vietnamesischer Kultur und zeitgenössischer Architektur schafft. Die Jury lobte besonders die Kombination aus dunklen Grüntönen, goldenen Akzenten und kreisförmigen Mustern, die dem Lokal eine elegante und warme Atmosphäre verleihen. Auch die Integration einer großen, lebenden Pflanzenwand wurde positiv hervorgehoben, da sie das tropische Ambiente Vietnams widerspiegelt.

Das Beleuchtungskonzept wurde gezielt auf eine intime Atmosphäre ausgerichtet: Lichtakzente setzen Tische und die Bar gezielt in Szene, während dezente Vorhänge einzelne Bereiche voneinander abgrenzen und für eine abgeschirmte, gemütliche Stimmung sorgen. Ergänzt wird das Ambiente durch Vintage-Fotografien und Kunstwerke, die einen Bezug zur vietnamesischen Kultur und Gastronomie herstellen.

Internationale Anerkennung für VINA

Die Auszeichnung in London ist bereits der zweite internationale Designpreis für das VINA: Bereits im Dezember 2024 erhielt das Restaurant bei den Interior Design’s 19th Annual Best of Year Awards in Manhattan das Prädikat „Honoree“ in der Kategorie „Fine Dining“. Diese Erfolge unterstreichen den Stellenwert des Lokals in der internationalen Designwelt.

Das Restaurant wurde Ende 2023 eröffnet und hat sich seitdem als beliebte Adresse für gehobene vietnamesische Küche etabliert. Neben der architektonischen Gestaltung erhielt das VINA auch kulinarische Anerkennung: Im November 2024 wurde es von Gault&Millau mit einer Haube ausgezeichnet.

Vina Gesamterlebnis

Für Betreiber Robert Nguyen ist die Auszeichnung eine Bestätigung der Restaurantphilosophie: „Die Idee des Designs ist eine Fusion unserer authentischen kulinarischen Wurzeln mit zeitgenössischer Architektur. Ein Erlebnis, das nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch auf eine gefühlvolle kulinarische Reise nach Vietnam einlädt.“

