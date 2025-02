Fasten als Chance für innovative Hotelbetriebe

Fasten ist längst nicht mehr nur eine religiöse Tradition, sondern ein anhaltender Ernährungstrend. Wie die aktuelle Marienkroner Fastenumfrage zeigt, haben bereits zwei Drittel der Österreicher das Fasten ausprobiert – und fast die Hälfte plant für 2025 erneut Fastentage oder eine Fastenkur. Gerade für Gastronomie- und Hotelbetriebe ergeben sich daraus interessante Potenziale: vom speziellen Fastenangebot bis hin zu kulinarischen Konzepten, die gesundheitsbewusste Gäste gezielt ansprechen.

Intervallfasten bleibt Spitzenreiter

Laut der Umfrage gehören vor allem gesundheitliche Gründe zu den Hauptmotiven fürs Fasten. Neben der Gewichtsabnahme (37,5 %) stehen positive Effekte auf den Stoffwechsel (33 %) und die sogenannte „Entschlackung“ (46,2 %) im Fokus. Insbesondere das Intervallfasten erfreut sich großer Beliebtheit – 36,2 % der Befragten bevorzugen diese Methode, da sie sich einfach in den Alltag integrieren lässt.

Für die Hotellerie bietet das Fasten nicht nur ein interessantes Zusatzangebot, sondern auch eine Möglichkeit zur Differenzierung am Markt. Immer mehr Gäste suchen gezielt nach Retreats oder Hotels mit gesundheitsfördernden Konzepten. Hier können innovative kulinarische Angebote – von basischen Menüs bis hin zu Fastenbegleitung – einen echten Mehrwert schaffen.

Fastenspeisen in der Gastronomie

Der Trend zum bewussten Essen macht sich nicht nur in der Hotellerie, sondern auch in Restaurants bemerkbar. Fastenspeisen müssen nicht eintönig sein: Suppenfasten, Saftkuren oder leichte, pflanzenbasierte Gerichte sprechen eine gesundheitsorientierte Zielgruppe an. Laut der Fastenumfrage sind für die Befragten zwei Faktoren besonders wichtig: gut schmeckende Fastenspeisen (39,7 %) sowie ausreichend Zeit für das bewusste Fastenerlebnis (38,9 %).

Gastronomiebetriebe, die auf diesen Trend reagieren, können mit saisonalen Fastenspecials oder speziellen Menüoptionen für Fastengäste punkten. Vor allem in der Fastenzeit könnten Restaurants kreative, leicht verdauliche Gerichte mit viel Gemüse und gesunden Fetten in den Fokus rücken.

Fasten als Chance für Hotels

Neben dem klassischen Wellness-Angebot könnte sich Fasten zunehmend als Alleinstellungsmerkmal für Hotels etablieren. Laut der Studie legen viele Fastenfans Wert auf ein ganzheitliches Konzept, das neben Ernährung auch Entspannung, Bewegung und Achtsamkeit einbezieht. Gerade spezialisierte Fastenhotels, die medizinisch begleitete Kuren anbieten, profitieren vom gestiegenen Gesundheitsbewusstsein der Gäste.

Das Marienkron Retreat & Health Resort etwa setzt auf ein integratives Gesundheitskonzept mit Fastenmedizin, Kneipp-Therapie und Naturheilkunde. Auch für klassische Wellnesshotels kann sich eine Erweiterung des Angebots lohnen – von Fastenwochen bis hin zu Detox-Programmen.

Alle profitieren vom Fastentrend

Die Fastenkultur entwickelt sich weiter – weg von einer reinen Verzichtsstrategie hin zu einem bewussten Lifestyle-Trend. Restaurants und Hotels, die diesen Bedarf frühzeitig erkennen, können sich langfristig eine neue Zielgruppe erschließen. Ob durch Fastenpakete, gesunde Menüs oder spezielle Retreat-Angebote – die Nachfrage nach gesunder Ernährung wächst, und mit ihr die Chancen für die Branche.

(PA/red)