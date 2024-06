Vegane/Vegetarische Kochlehre kommt via Verordnung

Nun kommt sie also doch, die vegane und vegetarische Kochlehre. Nachdem sich Teile der Gastronomie und Arbeitnehmervertreter dagegen gewehrt haben wird sie nun via Verordnung umgesetzt, so die Grünen zur APA. Zuvor gibt es noch eine vierwöchige Begutachtungsfrist. Die Lehrzeit soll drei Jahre betragen, auch eine Doppellehre mit der herkömmlichen Koch-Ausbildung soll möglich sein. Start für die Lehre soll der Jahresbeginn 2025 sein.

„Der Ausbildungsberuf ,vegetarische Kulinarik’ in der Gastronomie kombiniert Elemente des traditionellen Ausbildungsberufs Koch/Köchin und passt sie an die aktuellen Lebensrealitäten an. Damit gehen wir auf die Bedürfnisse und Wünsche der Betriebe und natürlich auch der Lehrlinge ein“, betonte Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen.

APA/Red.