FaktuM 4/2024 – ÖBB: Nicht gut in Form

Ein Unternehmen, das ganz besonders ins Visier der Kritik geraten ist, sind die ÖBB. Medial (wegen deren Werbe-Power?) in der Vergangenheit meist glacéhandschuhmäßig behandelt, macht FaktuM Schluss mit dem Schongang: Zeigt – wie das unserem journalistischen Verständnis entspricht – schonungslos die Probleme bei der Weststreckenplanung, bei der Informationsgebarung und zudem ein höchst erstaunliches Kommunikationsverständnis auf. Deckt Dilettantismus in der Umsetzung der Werbung, Selbstherrlichkeit im Außenauftritt des Konzernmarketings und massiven Nachholbedarf in der Informationsstrategie gegenüber den Kunden auf. Außerdem lesen Sie auf 148 Seiten: Die Angst der Airlines vor der Zukunft +++ Das war die Verleihung des FM-Incomingpreises +++ Was sich hinter „All you can fly“ verbirgt +++ Der Trend zu Slow Tourism.

Editorial

Statistiken werden gerne als profundes Instrument eingesetzt, Kundenkritik klein zu reden. Doch manchmal schießt man sich mit dieser Strategie ein peinliches Eigengoal: Denn wenn 81 Prozent die Info-Leistung als gut bezeichnen, dann folgt daraus schlüssig, dass 19 Prozent sie nicht als gut empfinden. wer diesen Prozentwert auf 1,3 Mio. Fahrgäste täglich und 500 Mio. Passagiere jährlich hochrechnet, der erschrickt. FaktuM-Herausgeber Christian W. Mucha zieht in seinem schonungslosen Editorial den statistischen Umkehrschluss.

Coverstory: So lassen die ÖBB ihre Kunden im Regen stehen

Das Hochwasser verursachte nicht nur im Tullnerfeld enorme Schäden, sondern legt bis jetzt ganze Wirtschaftsbereiche Ost-Österreichs lahm. Vor allem jene, die auf Güterverkehre angewiesen sind, die über die Westbahn-Strecke kommen. Jetzt beginnt die Suche nach der Verantwortung für die entstandenen Schäden. Denn es stellt sich heraus, dass sie vermeidbar gewesen wären. Begeb Sie sich mit FaktuM auf Spurensuche nach den Verantwortlichen und erfahren Sie in einer peniblen Recherche, was da alles schief gelaufen ist.

Beste Köpfe

Die Airlines verzeichnen wieder globalen wirtschaftlichen Aufwind. Pilotenmangel, Preisdruck und Ertragsprobleme bremsen den aktuellen Steigflug freilich empfindlich.

Schöne Ehrung für Schönbrunn CEO

So etwas heimsen üblicherweise nur 90-jährige Hollywoodstars bei der Überreichung ihres Lebenswerks ein: Schönbrunn Group-CEO Klaus Panholzer wurde dies – vor 200 Gästen – am 18. September in Hübners Kursalon bereits mit 53 Lenzen zuteil: eine Standing Ovation. Alles über das hochkarätige Fest.

Die „all you can fly“-Mogel-Packung

Billigfluganbieter Wizz Air hat mit der Ankündigung seiner Flug-Flatrate durchaus Wellen geschlagen. Doch neu ist die Idee nicht. Und – sie hat diverse Haken.

Reisen mit Verantwortung

Neben der klassischen Tourismusindustrie entwickelt sich mit Slow Tourism eine neue, andere Form des Reisens, die vor allem vom Innehalten geprägt ist. Und den Fokus auf hochwertige Erlebnisse sowie Entschleunigung legt.

Denkmaschinen im Handgepäck

Unternehmerischer Hausverstand trifft Künstliche Intelligenz: Druckfrische Studien belegen, wie computergenerierte Schlauberger die Welt der Business-Reisenden auf den Kopf stellen. Und zwar mit viel, viel virtuellem Köpfchen – was aber auch latente Gefahren birgt.

Homeoffice auf Mallorca

Coole Destination statt fades Büro: Workation verbindet Arbeit und Urlaub. In der Tourismusbranche zeigt das gehypte neue Jobmodell einstweilen nur bedingt Wirkung.

70Grad Fahrenheit=21°Celsius

Zum 70. Geburtstag des FaktuM-Verlegers fanden sich 155 Gäste auf Schloss Drasing ein. Für den Jubilar gab es ein überraschendes Mitbringsel von LH Dr. Peter Kaiser (Kärnten): das Ehrenzeichen des Landes.