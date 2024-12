Der neue ExtraDienst mit Kommunikator ´25 ist da!

Rechtzeitig zum Jahresende ist es da: Das Ranking der Kommunikatoren. Mit Hilfe einer Jury von 33 namhaften Insidern wurden die besten Medienmanager des Jahres gewählt. Wer das Jahr der Pleiten, Pech und Pannen mit nur wenigen Blessuren überstand. Und wer sich die Finger verbrannte. Außerdem lesen Sie im ExtraDienst 11-12/2024 auf 212 Seiten: Die Hintergründe der media.con-Pleite +++ Auf den heimischen TV-Bildschirmen erobern sich Sportreporterinnen ihren Platz. +++ ExtraDienst über das Phänomen Pseudozid.

Inhaltsübersicht

EDitorial

Schon Oscar Wilde postulierte sinngemäß: „Zu meinen Freunden mache ich nur kluge, intelligente, außergewöhnliche und herausragende Menschen. Unter meinen Feinden ist kein einziger, der ein Dummkopf wäre.“ Eine Devise, an die sich auch ExtraDienst-Herausgeber Christian W. Mucha hielt. Und gut und gerne mit Kanten und Ecken lebt. Sich bemüht, meist wahrhaftig zu sein. Auch, wenn die Wahrheit so manchem übel aufstößt, wie Mucha in seinem Leitartikel an einigen Beispielen aufzeigt. Doch wer es wagt, andere mit der Wahrheit zu beleidigen, dem zieht das letztendlich viel Feind‘ und Ehr‘ zu.

COVERSTORY

Kommunikator 2025

Rechtzeitig zum Jahresende ist sie da, die Liste der Listen. Wer hat es geschafft, den Digitalriesen, die in großem Stil das Werbegeld aus Österreich abgrasen, standzuhalten? Wer hat noch Aufholbedarf? Wen hat es besonders erwischt? 33 Branchenprofis, von Goldbach-Chef Josef Almer über Springer & Jacoby Boss Ralf Kober bis Heimat-GF Markus Wieser, von Havas-Zampano Michael Göls über Cayenne-Boss Lukas Leitner bis GGK Mullenlowe-Chef Dieter Pivrnec, kürten jene Manager, die sich im vergangenen Jahr durchzusetzen wussten. Hier sind sie, die Top-Kommunikatoren 2025: 1. Christoph Dichand, Kronen Zeitung; 1. Roland Weißmann, ORF; 3. Maximilian Dasch jun., Salzburger Nachrichten; 3. Niki Fellner, Österreich; 3. Clemens Pig, APA; 6. Walter Zinggl, IP; 7. Richard Grasl, Kurier; 7. Ammar Javed, Printmedien Beteiligungsges.; 9. Oscar Bronner, Der Standard; 9. Wolfgang Fellner, Österreich; 9. Michael Kapfer, GGK Mullenlowe; 9. Corinna Milborn, prosiebensat1puls4; 9. Horst Pirker, VGN; Wer es noch in die Liste der 630 Kommunikatoren schaffte und wer als besonders einflussreich, sympathisch oder kompetent angesehen wird, lesen Sie in der aktuellen ExtraDienst-Print-Ausgabe.

Top Dienst

Werden ORF III, Sport+ und RS-Orchester eingestampft? Einer der Tagesordnungspunkte der Koalitionsverhandler: Der ORF und sein Budget. Befürchtet werden weitere deutliche Einschnitte, der sich auch die ÖVP nicht widersetzen würde. Generaldirektor Roland Weißmann schaltet sich jedenfalls proaktiv ein. Und schreibt die Verhandler persönlich an. Schützenhilfe bekommt Weißmann von Lothar Lockl. Der macht sich jetzt schon für eine Erhöhung des Rundfunk-Beitrages stark. Raiffeisen: Kleiner Deal, große Freude: Mit 25,1 Prozent beteiligte sich die Landesbank Holding Wien-NÖ bei Leadersnet. ExtraDienst analysiert, was hinter dem Deal steckt.

Ein unmöglicher Mensch

Eine köstlich-bösartige Hommage aus der Edelfeder von Heinz Sichrovsky anlässlich der Verleihung des Goldenen Verdienstzeichens der Stadt Wien an Verleger Christian W. Mucha.

Die media.con-Pleite

Einst galt er als der Missenmacher. Und setzte zahlreiche Events mit Starbesetzung um. Doch nun musste Wolfgang Sorger die Notbremse ziehen. Und beantragte mit seiner Agentur Insolvenz.

Superstars und Helden

Für die Markenkommunikation bricht mit Künstlicher Intelligenz ein neues Zeitalter an: Keine langen Drehs mehr mit vielen Takes pro Einstellung. Stattdessen erobern digitale Avatare Bildschirme und Plakatwände.

Mission Sportreporterin

Die Welt des Sportjournalismus wird immer noch von Männern dominiert. Strukturelle Hürden, Vorurteile und ein festgefahrener Status quo haben lange Zeit verhindert, dass Frauen gleichberechtigt ihren Platz in der Branche einnehmen. Doch langsam wandelt sich das Bild. Und Reporterinnen erobern Stück für Stück ihren verdienten Platz. ExtraDienst präsentiert Sportreporterinnen der heimischen TV-Sender.

Zappen Sie nur nicht weg

Jede Plattform hat mit einem essenziellen Problem zu kämpfen: Die Besucher zu verlieren, weil die gelangweilt sind. ExtraDienst zeigt auf, wie man gegen die schwindende Aufmerksamkeitsspanne ankommt.

Die Untoten

Immer wieder kommt es vor, dass Menschen für tot erklärt werden, ohne es zu sein. ExtraDienst beleuchtet das Phänomen Pseudozid. Und präsentiert die spektakulärsten Fälle.

Cyber-Grooming

Wenn Minderjährige virtuell verfolgt und bedroht werden, kann das ein düsteres Ende nehmen. ExtraDienst berichtet über einen besonders üblen Fall von Cyber-Grooming. Und zeigt auf, wie man seine Kinder schützen kann und auf welche Anzeichen man achten sollte.

Weiters lesen Sie im druckfrischen ExtraDienst auf 212 Seiten u.a.:

Nvidia im Goldrauch: Wie das Unternehmen zu einem der größten Gewinner des KI-Booms wurde.

Die Anziehungskraft der Fußball-Profis: ExtraDienst präsentiert die Frauen an der Seite der besten zehn Ballesterer des Jahres 2024.

Teilzeit-Logistik: Wie automatisierte Paketboxen den Online-Handel ankurbeln könnten.

Stilvolle Zeitmesser: Ekaterina Mucha präsentiert die exklusivsten Modelle am Uhrenmarkt.

