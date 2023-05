Ein Stück Lebensqualität

Über fünf Millionen Gäste besuchten Österreichs Thermen noch vor der Pandemie. Infolge der nahezu ein halbes Jahr andauernden Betriebsschließungen schrumpfte die Anzahl der Eintritte im Jahr 2021 deutlich, konkret um beinahe 440.000 (-8,1 Prozent) auf nur noch 4,9 Millionen Gäste. Jetzt wendet sich das Blatt wieder, und Herr und Frau Österreicher genießen in zunehmenden Maß die Auszeit vom Alltagsstress in der wohlig warmen Umgebung einer Therme.

Gerade die Entspannung ist laut Thermen-Report der Hauptgrund für einen Thermenbesuch. 85 Prozent der Thermenbesucher gehen deshalb in eine der österreichweit 38 Wellnessoasen. Für 44 Prozent geht es zudem um Tapetenwechsel bzw. Kurzurlaub. Und über ein Drittel (37,5 Prozent) gibt Gesundheitsvorsorge und die Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes als Hauptmotiv für einen Thermenbesuch an.

Die Romantik ist jedoch für die Österreicher ebenfalls nicht zu vernachlässigen: Über ein Viertel gibt „Beziehungspflege“ als Hauptargument für einen Besuch mit dem Partner in einem Thermen-Resort an. So verwundert es auch nicht, dass sich über 90 Prozent über einen Thermengutschein als Geschenk von ihrem Partner freuen würden…

von Ernst Müller

Den vollständigen Artikel finden Sie in der aktuellen FM-Ausgabe! FM Jahres-Abonnement zum Vorzugspreis hier bestellen >>> fm-online.at/abo