Die ScreenFleet GmbH ist da!

Mit 20. Dezember wurde ein neues, spannendes Out-of-Home-Projekt, die Screen Fleet GmbH ins Leben gerufen. Am Anfang stand eine Idee. Und eine Zufallsbekanntschaft. In Kärnten von Verleger Christian W. Mucha und Brainspiration-Entrepreneur Markus Kopeinig.

Der Kärntner, Vordenker in Sachen Digital Out of Home (DOOH), verfügt über 2.000 betreute Bildschirme in verschiedenen Netzwerken. Sein Portfolio umfasst maßgeschneiderte Lösungen und betreut eine breite Palette internationaler Werbekunden im OOH-Segment.

Mucha und Kopeinig entwickelten gemeinsam ein neues Konzept: Eine digitale Outdoor-Werbung, die attraktiv, modern und flexibel ist, transportabel und zukunftssicher.

Mit einem Marketing, das am Besten mit dem Wort Nomaden-Präsenz beschrieben wird. Beweglich an spannenden Locations bei Events, Veranstaltungen, Großereignissen, aber auch im öffentlichen Raum überall dort, wo Beweglichkeit zur Tugend wird.

Auf die Ideen und unzählige vorverhandelte Partnerschaften folgte nun die Firmengründung: Verleger Mucha: “Mit über 70 beschränke ich mich auf Beratung und meine Marktexpertise“. Sohin lauten die Gesellschafter des neuen Unternehmens:

Markus Kopeinig, der 49% Anteil hält,

Ekaterina Mucha, die 31% der Anteile hält,

Dominik Unger, Geschäftsführer der MG Mediengruppe und Stiftungsvorstand der Mucha Privatstiftung, der 20% hält.

Das Geschäftsführerteam besteht aus Ekaterina Mucha und Dominik Unger. Das neue Unternehmen hat bereits erste Investitionen in digitale Stelen gesetzt und wird – so viel ist klar – im nächsten Jahr aufmerksamkeitsstark an tollen Locations von sich reden machen.

Seinen Firmensitz hat das Unternehmen an der prominenten Adresse 1010 Wien, Burgring 1.

Technik und Wartung werden von Kopeinigs Brainspiration Enterprises in der Michael-Bernhard-Gasse 10, 1120 Wien abgewickelt und durchgeführt. Mehr darüber demnächst auf diesen Seiten.