Die beliebtesten Hotels in Österreich

HolidayCheck ist das größte deutschsprachige Bewertungs- und Buchungsportal. Jedes Jahr verleiht es den begehrten HolidayCheck Award an Hotels, die von Urlaubsgästen weltweit besonders geschätzt werden. 2025 feiert diese Auszeichnung ihr 20-jähriges Jubiläum. Grundlage für die Auswahl sind authentische Bewertungen von Reisenden, die die Hotels hinsichtlich Qualität, Service und Gästezufriedenheit beurteilen. Insgesamt wurden 685 Hotels in 35 Ländern ausgezeichnet – davon 81 in Österreich. Hier sind die zehn beliebtesten Hotels in Österreich, basierend auf ihrer Lage, Ausstattung und den Bewertungen der Gäste.

1. Natürlich. Hotel mit Charakter (Fiss, Tirol)

Dieses moderne Hotel liegt im beliebten Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis und verbindet zeitgenössische Architektur mit einer beeindruckenden alpinen Kulisse. Highlights sind die stilvoll eingerichteten Zimmer, der Spa-Bereich mit Panoramablick und das reichhaltige Frühstück mit regionalen Spezialitäten. Besonders praktisch: Skipässe und Skikurse können direkt im Hotel organisiert werden.

www.natuerlich-fiss.at

2. Hotel Alpin Spa Tuxerhof (Tux, Tirol)

Eingebettet in die Natur des Zillertals, bietet dieses Wellnesshotel eine 2.200 Quadratmeter große Spa-Landschaft, einen Infinity-Pool und Yoga-Kurse. Im Winter führen Skipisten direkt bis vor die Haustür, während im Sommer Wander- und Radwege die Umgebung erschließen. Kulinarisch verwöhnt das Hotel seine Gäste mit regionalen Spezialitäten und abwechslungsreichen Menüs.

www.tuxerhof.at

3. Hotel Karnerhof (Drobollach am Faaker See, Kärnten)

Das Hotel Karnerhof besticht durch seine Lage direkt am Faaker See. Die Gäste loben die luxuriöse Wellnesslandschaft, Zimmer mit Seeblick und die exquisite Küche. Die Umgebung bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten wie Wandern, Radfahren oder Wassersport.

www.karnerhof.com

4. Vitalhotel Edelweiss (Neustift im Stubaital, Tirol)

In unmittelbarer Nähe zum Stubaier Gletscher gelegen, kombiniert dieses Hotel traditionelles Ambiente mit modernen Annehmlichkeiten. Neben einem Shuttle-Service zu den Skipisten bietet das Hotel einen luxuriösen Bergwiesen-Spa, der keine Wünsche offen lässt.

www.vitalhotel-edelweiss.at

5. Mia Alpina – Zillertal Family Retreat (Fügen, Tirol)

Das Mia Alpina ist besonders auf Familien ausgelegt. Ein großzügiger Kinderclub, Indoor-Spielplätze und Freizeitangebote sorgen für Spaß bei den Kleinen, während Eltern im Wellnessbereich entspannen oder regionale Spezialitäten genießen.

www.mia-alpina.at

6. Kinderhotel Felben (Mittersill, Salzburger Land)

Dieses Hotel punktet mit einem Streichelzoo, einem umfassenden Kinderprogramm und einer Poollandschaft. Die Eltern entspannen derweil im Spa-Bereich oder genießen die vielfältigen kulinarischen Angebote.

www.felben.at

7. Dachsteinkönig – Familux Resort (Gosau, Oberösterreich)

Direkt am Dachstein gelegen, bietet dieses Resort 105 Familiensuiten und eine großzügige Spa-Landschaft. Die Kinder können sich in der Indoor-Spielwelt austoben, während Eltern im Spa entspannen. Outdoor-Fans profitieren von direktem Zugang zu Wander- und Skigebieten.

www.dachsteinkoenig.at

8. Pension Weinhof Kranixfeld Fischl (Mörbisch am See, Burgenland)

Diese charmante Pension ist bekannt für ihre familiäre Atmosphäre und hausgemachte Schmankerl. Die Umgebung am Neusiedler See bietet sich perfekt für Radtouren, Spaziergänge und Weindegustationen an.

kranixfeld.at

9. Alpenrose – Familux Resort (Lermoos, Tirol)

Dieses Familienhotel bietet alles für einen erholsamen Urlaub: einen Indoor-Abenteuerspielplatz, ein Trampolin und eine Wellnesslandschaft. Im Winter profitieren Gäste von der Nähe zum Skilift und einem Übungshang direkt am Hotel.

www.hotelalpenrose.at

10. Hotel Bergkristall Montafon (Silbertal, Vorarlberg)

Das familiengeführte Hotel liegt inmitten der Natur des Montafons und ist ein idealer Ausgangspunkt für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Skifahren. Die moderne Wellnesslandschaft mit Naturbadeteich sorgt für Entspannung nach einem aktiven Tag.

www.bergkristall.com

Ehrliche Bewertungen

Die ausgezeichneten Hotels bieten eine perfekte Kombination aus Komfort, Lage und Service. Ob für Familien, Wellnessliebhaber oder Aktivurlauber. Schon seit 20 Jahren prämiert der HolidayCheck Award die beliebtesten Hotels weltweit – basierend auf den “ehrlichen und echten Bewertungen” der Reisenden. Deutschland führt das Ranking mit 658 Award-Hotels an, gefolgt von Österreich mit 332 Hotels und Spanien mit 327 Hotels.

(PA/red)