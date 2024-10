Relaxen inmitten der Dolomiten

Schon bei der Ankunft wird man von einer unglaublichen Aussicht und frischer Bergluft überrascht. Noch vom Bett aus kann man beobachten, wie die Herbstsonne die Bergwelt in strahlendes Licht taucht. Tagsüber lässt sich die nähere Umgebung mit den Wander- und Aktivguides des Hotels entdecken. Bis zu 15 Mal in der Woche rücken sie zu Touren in die Natur aus. Etwa in den nahegelegenen Naturpark Fannes-Sennes-Prags oder auf die Rieserfernergruppe. Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist, begibt sich auf eine der Genussradel-Touren. Und auch einige Specials, wie Sonnenaufgangswanderungen oder Bauernhofbesuche stehen auf dem Programm.

Erholung für Geist und Körper

Zeit sollte man sich jedenfalls auch hemen, um die eigenen Lebensgeister wieder zu erwecken. Immerhin ist das Alpin Panorama Hotel Hubertus ein Belvita Leading Wellness Hotel und liegt in einem 7.000 m2 großen Wellness-Park. Der auch einige Besonderheiten zu bieten hat. Etwa die Wellness-Plattform Heaven & Hell mit drei Whirlpools und zwei Saunen oder den freischwebenden Sky Pool. Weitere beheizte Pools, Saunas, Ruheräume und Wellness- und Beautybehandlungen, die sich die Kraft der Natur zunutze machen, laden zum Relaxen ein.