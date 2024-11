Cityjet-Doppelstockzüge für Ostregion

Der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) und die Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland erweitern gemeinsam mit der ÖBB die Nah- und Regionalverkehrsflotte um 109 moderne Cityjet-Doppelstockzüge der Firma Stadler – darunter 89 vierteilige und 20 sechsteilige Garnituren. Diese neue Generation von Zügen sorgt ab Dezember 2025 für dichtere Intervalle, kürzere Fahrzeiten und eine deutliche Kapazitätssteigerung auf den Hauptverkehrsachsen der Ostregion.

Aus für Wiesel-Garnituren

Mit den neuen Zügen und dem Ausbau der Infrastruktur, etwa auf der Wiener Stammstrecke in Kombination mit verlängerten Bahnsteigen, tragen die Länder, der VOR und die ÖBB den wachsenden Mobilitätsbedürfnissen der Ost-Region gezielt Rechnung. Die neuen Doppelstockzüge ersetzen die bisherigen Wiesel-Garnituren und sind optimal für die rasche Abfertigung von Fahrgästen ausgelegt.

Finanzierung und Umsetzung

Die Anschaffung der neuen Cityjet-Doppelstockflotte durch die ÖBB-Personenverkehr AG erfolgt auf Basis einer gemeinsamen Finanzierung des Bundes, der Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland und wird in enger Kooperation mit dem Verkehrsverbund Ostregion (VOR) realisiert. Dieses Großprojekt ist Teil eines umfassenden verkehrspolitischen Konzepts, das den Ausbau der Streckeninfrastruktur, die Angebotsverdichtung sowie die Anschaffung neuer Fahrzeuge umfasst. Die damit verbundene erhebliche Leistungsausweitung ist bereits im Verkehrsdienstevertrag 2024 bis 2033 mit den ÖBB fest verankert – ein entscheidender Schritt zur nachhaltigen Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs in der Ostregion. „Mit den neuen 109 Cityjet-Doppelstockzügen tragen wir den steigenden Fahrgastzahlen gezielt Rechnung: Mehr Kapazität, modernste Ausstattung und schnellere Verbindungen bieten den Menschen in der Ostregion ein erweitertes Mobilitätsangebot und eine Qualitätssteigerung,“ so die Geschäftsführung des VOR, Karin Zipperer und Alexander Schierhuber.

Vorteile der Cityjet-Doppelstockzüge