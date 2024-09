Camping.info erhob die 100 beliebtesten Campingplätze

Das Reiseportal camping.info gab in einer Nutzeranalyse die 100 gefragtesten Campingplätze der Saison 2024 bekannt. Das Ranking wurde anhand der Anzahl der Klicks auf die über 23.000 auf camping.info gelisteten Campingplätze ermittelt.

Platz eins in dieser Rangliste belegt zum dritten Jahr in Folge der Campeggio Europa Silvella am Ufer des Gardasees. Den zweiten Platz holt das Südtiroler Camping Vidor Family & Wellness Resort. Und mit dem Platz Drei kann sich das Insel-Camp Fehmarn an der Ostsee die Bronze-Medaille sichern.

Österreich hat das Podium knapp verpasst. Der Campingplatz Berau am Wolfgangsee schafft es an die vierte Stelle. Mit dem Camp MondSeeLand, ebenfalls in Oberösterreich gelegen, und dem Salzburger Grubhof schafften es zwei weitere heimische Vertreter unter die Top Ten.

Insgesamt bietet Deutschland laut der Analyse die meisten Top-100 Standorte für Camping-Urlauber. Das Land belegt mit 43 Plätzen fast die Hälfte der Liste. An entfernter zweiter Stelle liegt Italien mit 18, dicht gefolgt von Österreich mit 17 Campingplätzen.

Die zehn gefragtesten Campingplätze Europas waren:

Platz 1, Campeggio Europa Silvella (Italien)

Platz 2, Camping Vidor Family & Wellness Resort (Italien)

Platz 3, Insel-Camp Fehmarn (Deutschland)

Platz 4, Berau am Wolfgangsee (Österreich)

Platz 5, Fornella Camping & Wellness Family Resort (Italien)

Platz 6, Camp MondSeeLand (Österreich)

Platz 7, Centro Vacanze Pra’ delle Torri (Italien)

Platz 8, Camping- und Ferienpark Wulfener Hals (Deutschland)

Platz 9, Union Lido (Italien)

Platz 10, Grubhof (Österreich)

Und hier die Top zehn Campingplätze Österreichs laut camping.info:

Platz 4, Berau am Wolfgangsee (Oberösterreich)

Platz 6, Camp MondSeeLand (Oberösterreich)

Platz 10, Grubhof (Salzburg)

Platz 12, Ferienparadies Natterer See (Tirol)

Platz 31, Camping Sonnenland (Burgenland)

Platz 37, Camping Brunner am See (Kärnten)

Platz 48, Camping Grabner (Oberösterreich)

Platz 52, Camping Innsbruck – Kranebitterhof (Tirol)

Platz 53, Natürlich Hell Camping (Tirol)

Platz 58, Aktiv Camping Neue Donau (Wien)