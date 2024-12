Bierkulturbericht 2024: Mehr Bio, Mehr Bewusstsein

Die Brau Union Österreich veröffentlicht ihren 16. Bierkulturbericht über Konsumverhalten in Österreich. Das Marktforschungsinstitut Market hat dafür in deren Auftrag 2.085 Personen ab 18 Jahren in Österreich zu ihren Konsumgewohnheiten und Einschätzungen befragt. „Unser neuer Bierkulturbericht bietet aufschlussreiche Einblicke in den hohen Stellenwert und das gute Image von Bier in Österreich“, so Daniela Winnicki, Director Corporate Affairs von der Brau Union Österreich.

Bierkultur und Geselligkeit

Einem Drittel der Befragten schmeckt Bier in der Gastronomie explizit besser als daheim – und das liegt wohl nicht nur am Geschmack selbst. Die Bierkultur dürfte dabei eine Rolle spielen, denn die Top-Begründung dafür, mit 40 Prozent der Befragten, meint, Bier schmecke besser im Lokal „wegen der schönen Schaumkrone“. Je 23 Prozent gaben an, das Biertrinken in der Gastronomie zu bevorzugen, da die Auswahl größer sei und man dort das Getränk im richtigen Glas bekäme.

Bier wird in Österreich aber auch vor allem dann gerne getrunken, wenn es um Geselligkeit geht. Auf Platz zwei der Gründe, weshalb Österreich Bier bevorzugt im Lokal trinkt, ist nämlich „wegen der geselligen Runde“.

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (51 Prozent) trinkt regelmäßig Bier, also zumindest mehrmals pro Monat. Verantwortungsbewusster Konsum spielt dabei eine immer größere Rolle: Fast ein Drittel in der Gruppe der regelmäßigen Bierkonsumenten (31 Prozent) entscheidet sich aktuell auch ganz bewusst für alkoholfreies Bier. In der Gesamtbevölkerung liegt dieser Wert erst bei etwa einem Viertel.

Feierabendbier bleibt Nummer 1

Vier von zehn Befragten haben wiederkehrende Zeiten (zum Essen, beim Gastronomie-Besuch, am Wochenende), an denen sie Bier trinken. Bei einem Drittel unterscheidet sich der Bierkonsum während der Woche von dem am Wochenende bzw. an Feiertagen.

Urlaub oder freie Tage sind auch für knapp ein Drittel (31 Prozent) ein Anlass dafür, Bier zu anderen Zeitpunkten als gewöhnlich zu trinken. Im normalen Tagesverlauf wird Bier vor allem zum Feierabend (46 Prozent), zum Abendessen (47 Prozent) oder später am Abend bzw. in der Nacht (33 Prozent) getrunken. Ein Viertel der Österreicher trinkt auch zum Mittagessen gerne Bier.

Starke Trends: Bio-Bier und Mehrweg-Gebinde

auch beim Bier wächst die Zahl jener, die sich ganz bewusst für Produkte in Bio-Qualität entscheiden. Mehr als ein Viertel der Befragten (27 Prozent) hat bereits Bier aus biologischen Zutaten getrunken. Ein weiterer Trend betrifft Mehrweg-Gebinde. Diese sind für Bier in Österreich durch die starke Verbreitung der standardisierten 0,5l Mehrwegflaschen quer durch die gesamte Brauwirtschaft traditionell sehr beliebt.

62 Prozent der Befragten kaufen Bier am liebsten in Mehrweg-Gebinden, wobei es dabei große Unterschiede in Österreichs neun Bundesländern gibt. Während etwa in Oberösterreich knapp drei Viertel (74 Prozent) lieber zu Mehrweg-Gebinden greifen, ist es in Wien nicht einmal die Hälfte (47 Prozent).

Den gesamten Bierkulturbericht 2024 sowie die 15 Bierkulturberichte aus den Vorjahren gibt es online auf www.brauunion.at/bierkultur/ zum Durchblättern und zum Download.