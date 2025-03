Alma Gastrothèque verabschiedet sich

Mit einem schweren Herzen gibt die Alma Gastrothèque bekannt, dass sie nur noch bis zum 12. April 2025 geöffnet sein wird. In dieser Zeit möchten die Betreiber Andreas, Nora und das gesamte Team ihre Gäste zu einem letzten gemeinsamen Abend einladen.

Kulinarische Vielfalt mit alpin-maritimen Einflüssen

Die Alma Gastrothèque, gelegen in der Großen Neugasse 31 im 4. Wiener Gemeindebezirk, zeichnete sich durch die einzigartige Küche aus. Küchenchefin Nora Kreimeyer und Sous-Chefin Lisa Bach schöpften aus dem Vollen und servierten Gerichte mit Seele, inspiriert von ausgewählten Lieferanten aus den Bergen, dem Tal und dem Meer. Die “Family Style”-Servierweise sollte es den Gästen ermöglichten, in gemütlicher Runde verschiedene Speisen zu teilen und zu genießen.

Fokus auf Naturwein

Andreas, verantwortlich für das Getränkeangebot, überraschte die Gäste mit vielfältigen Getränkeperspektiven abseits des Gewohnten. Seine Leidenschaft galt besonders den Naturweinen, die er sorgfältig auswählte und präsentierte. Das naturnahe Weinsortiment umfasste etwa 300 Positionen aus Österreich, Frankreich, Spanien und Italien. Die edlen Tropfen konnten die Gäste nicht nur im Lokal genießen, sondern auch zu Take-Away-Preisen mit nach Hause nehmen.

Der Abschied von der Alma Gastrothèque

Wer noch einmal in den Genuss des Casual Fine Dining von Chefköchin Nora Kreimeyer und Souschefin Lisa Bach sowie der Weinauswahl von Andreas Schwarz kommen möchte, sollte schnell sein: Die beliebte Weinbar schließt am 12. April.

Obwohl die Gastrothèque den Geschäftsbetrieb einstellt, bleibt die Hoffnung auf eine Rückkehr in irgendeiner Form bestehen, so das Alma-Team. Zum Abschied lädt die Mannschaft am Sonntag, den 13. April 2025, von 13:00 bis 18:00 Uhr zu einem letzten “Glaserl” ein. Gäste sind herzlich eingeladen, bei einem Getränk gemeinsam Erinnerungen zu teilen und das Ende einer Ära zu feiern.

(PA/red)