Zwei Wiener Weihnachtsmärkte heuer okö

Noch nie zuvor gab es in Wien so viele ÖkoEvents wie im Jahr 2023. Und auch die diesjährigen Weihnachtsmärkte am Rathausplatz und Spittelberg gehören dazu.

Um sich als ÖkoEvent bezeichnen zu dürfen, müssen verschiedene Kriterien erfüllt werden. Dazu gehören beispielsweise die Abfallvermeidung mithilfe von Mehrweggeschirr und Müllsammelinseln.

Die Beleuchtung funktioniert heuer mit energiesparender LED-Technologie. Und auf Außenbeheizung wurde komplett verzichtet.

Alle 21 Gastronomiestände sind biozertifiziert und bieten somit mindestens 75 Prozent ihrer – teilweise vegetarischen oder veganen – Speisen und Getränke in biologischer Qualität an. Die verwendeten Lebensmittel sind überwiegend regional und saisonal. Und nicht nur das Essensangebot, sondern auch die Produkte der Aussteller müssen nachhaltig produziert worden sein.

Ermöglicht wurde das Ganze von der ÖkoEvent Beratung der Stadt Wien. Dabei werden für kleine oder große Events zusammen mit erfahrenen Beratern von DIE UMWELTBERATUNG spezifische umweltfreundliche Maßnahmen entwickelt und umgesetzt.

APA/Red.