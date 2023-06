Zahl der verkauften Vorarlberger Klimatickets deutlich gestiegen

Der Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV) zieht eine positive Bilanz über das Jahr 2022. Mit 81.141 verkauften Klimatickets VMOBIL wurde ein neuer Rekordwert erreicht, 2021 waren es 71.877 gewesen. Insgesamt wurden drei Millionen Fahrscheine verkauft, das bedeutet ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zu 2021, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Rund 152 Millionen Euro flossen 2022 in Ausbau, Betrieb und Modernisierung des öffentlichen Verkehrs.

Die rund 400 Züge und Busse in Vorarlberg legten 2022 insgesamt 24,4 Millionen Kilometer und damit 400.000 Kilometer mehr als noch 2021 zurück. „Rund 35 Prozent des öffentlichen Verkehrs können wir mit den Einnahmen aus Ticketverkäufen selbst finanzieren. Zur Umsetzung des regionalen Klimatickets stehen seit vergangenem Jahr weitere rund 4,6 Millionen Euro an Bundesmittel zur Verfügung. Das ermöglicht zusätzliche Angebote“, so VVV-Geschäftsführer Christian Hillbrand.

Mit Beginn der Sommerferien am 8. Juli werden 33.000 Schülerfreifahrt-, SchülerPlus- oder Freizeittickets automatisch zur maximo-Sommerferien-Freifahrt in ganz Vorarlberg. Das gilt sowohl für Tickets für das abgelaufene als auch für das kommende Schuljahr. Die für eine Bestellung notwendigen Codes sind noch bis zu den Sommerferien an den Schulen erhältlich. „Die Sommerferien sind finanziell und organisatorisch für Familien immer eine große Herausforderung. Ich freue mich daher besonders, dass wir mit dem Verkehrsverbund Vorarlberg dieses einfache und sehr wirkungsvolle Angebot schnüren konnten“, sagte Verkehrslandesrat Daniel Zadra (Grüne).

APA/Red.