WorldSkills 2022: Hotel-Rezeptionistin aus NÖ sichert sich „Medallion for Excellence“

Seit 1950 fördert die gemeinnützige Organisation WorldSkills das Ansehen für handwerkliche, industrielle und Dienstleistungsberufe bzw. der Berufsbildung in insgesamt 85 Ländern auf allen 5 Kontinenten. Ziel dieser internationalen Plattform ist es, junge Fachkräfte zu fördern und neue, innovative Wege der Berufsbildung zu entwickeln. Alle zwei Jahre richtet WorldSkills International dementsprechend Berufsweltmeisterschaften in wechselnden Austragungsorten aus. So auch in diesem Jahr, und zwar erstmalig in einer Special Edition in 15 Ländern rund um den Globus. Dabei messen sich über 1.000 junge Fachkräfte aus 39 verschiedenen Berufsfeldern miteinander. Auch Österreich ist mit 45 motivierten, jungen Menschen vertreten, die sich nach dem nationalen Bewerb „AustrianSkills“ auch bereits international im Rahmen der „EuroSkills“ durchsetzen konnten.

Unter ihnen: Carina Warisch, eine Hotel-Rezeptionistin aus dem niederösterreichischen Ort Schloss Rosenau, die am vergangenen Wochenende in Montreux in der Schweiz für den Sieg kämpfte. Die erfolgreiche rot-weiß-rote WM-Teilnehmerin, die bei „harry’s home“ in Wien arbeitet, landet auf dem starken siebten Platz – und wurde dafür mit der „Medallion for Excellence“ ausgezeichnet! Diese wird für herausragende Leistungen – nach den Podiumsplätzen, die an Singapur (Gold), die Schweiz (Silber) und Spanien bzw. Indien (Bronze, ex aequo) – vergeben. „Ich bin unglaublich stolz und froh, dass sich ein „Medallion for Excellence“ ausgegangen ist – und das obwohl die Mitbewerber extrem stark gewesen sind. Es ist echt crazy und ich bin überglücklich“, freut sich die 23-jährige über den Erfolg.

Zweites Erfolgserlebnis für Österreich

Dass Rot-Weiß-Rot nach zwei Medaillenvergaben bereits bei eben so vielen „Medallions for Excellence“ steht, freut den Skills Austria-Präsident Josef Herk außerordentlich: „Carina hat sich in ihrem Bewerb mit den Besten der Welt in ihrem Fach gemessen. Daher ist das „Medallion“ und vor allem die Leistung gar nicht hoch genug einzuordnen. Ich darf ihr von Herzen gratulieren.“

Neben dem Bewerb in der Schweiz werden die WorldSkills 2022 in Österreich, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Südkorea, die USA und dem Vereinigten Königreich ausgetragen. Den krönenden Abschluss der diesjährigen Special Edition der Berufsweltmeisterschaften bildet dabei Salzburg: Dort werden von 23. bis 27. November die Bewerbe in den Berufsfeldern Betonbau, Hochbau, Elektrotechnik, Anlagenelektrik, Speditionslogistik, Chemie-Labortechnik und Schwerfahrzeugtechnik ausgetragen. Zeitgleich findet in der Mozartstadt auch die BIM Berufs-Info-Messe statt.

PA/Red.