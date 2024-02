Wo Wellness wartet

Dabei konzentrierte man sich auf Europa. Wertete aber auch Österreich extra aus. Leiten ließ man sich von folgenden Kriterien: Anzahl der Spas (Heilbäder), Saunen, Massagesalons und Yogastudios in jeder Stadt sowie deren durchschnittliche Bewertungen und die Anzahl der 5-Sterne-Bewertungen.

Legt man diese Parameter an, zeigt sich: Der beste Ort, sich in einem Heilbad zu erholen, ist Wien. Sofern man Österreich nicht verlassen will. Die Bundeshauptstadt verfügt nach weloveholidays über 38 Spas, 13 Saunen, 34 Massagestudios und 133 Yoga Studios.

Auf den zweiten Platz schafft es Innsbruck mit 7 Spas, 6 Saunen, 17 Massagestudios und immerhin 47 Yogastudios. Davon kann Bad Ischl nur drei aufweisen, trotzdem schaffte man es mit außerdem 2 Spas, 1 Sauna und 11 Massagestudios an die dritte Stelle. Der vierte Platz geht an Salzburg, gefolgt von Bad Gastein.

Im Europavergleich kommt Wien auf den 24. Platz. Dort findet sich unter den Top Ten so manche Überraschung. Nicht dazu gehört das belgische Spa, das, wie der Name schon sagt, über reichlich Heilwasser verfügt. 161 Spas, 126 Saunen, 160 Massagestudios und 148 Yogastudios finden sich in dem Ort. Mit einer Durchschnittsbewertung von 4,5 Sternen. Was im Europaranking den Platz Eins bedeutet.

Dass auch Paris eine Stadt der Heilbäder ist, kommt den meisten Touristen dagegen nicht in den Sinn. Vor allem die zahlreichen traditionellen türkischen Spas und Bäder werden von den Einheimischen gerne aufgesucht. Insgesamt zählt man in der französischen Hauptstadt immerhin 148 Heilbäder. Auf Platz Drei schafft es mit 122 Spas das italienische Neapel.

Auch nicht unbedingt als Stadt der Heilbäder auf dem Radar wird die überwiegende Anzahl der Touristen Zürich haben. Doch auch hier laden 36 Spas und 14 Saunen mit durchwegs guter Bewertung zum Entspannen. Weniger überraschend dann der fünfte Platz: Budapest lockt mit 93 Spas und sieben Saunen zum Wellness-Urlaub.