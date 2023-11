Winterlicher Wohlfühlurlaub für die ganze Familie

Die perfekte Kombination aus Bewegung und Entspannung für die ganze Famlie – das bieten die exklusiven Pletzer Resorts: das Seepark Wörthersee Resort (Kärnten), das Hopfgarten Familotel (Tirol), das Walchsee Aktivresort (Tirol), das Hohe Salve Sportresort (Tirol), sowie das Bayrischzell Familotel mit den nahegelegenen Bergbahnen Sudelfeld (Oberbayern). Von den malerischen Ufern des Wörthersees bis zu den majestätischen Alpen in Tirol und Bayern versprechen diese Rückzugsorte unvergessliche Erlebnisse für Körper und Geist.

Das Seepark Wörthersee Resort

Das Seepark Wörthersee Resort verfolgt die “Move & Relax” Philosophie, die eine ganzheitliche Gesundheit und Vitalität fördert. Mit einem umfangreichen Angebot an Bewegung, Entspannung, Ernährung und Genussmöglichkeiten am malerischen Wörthersee können die Gäste neue Energie tanken. Die Weihnachtszeit im Resort ist geprägt von einem festlichen Programm, das romantische Atmosphäre und kulinarische Genüsse bietet.

Das Hopfgarten Familotel in Tirol

Im Hopfgarten Familotel Tirol steht die “Move & Relax“ Philosophie ebenfalls im Mittelpunkt, die Familien ein umfassendes Angebot für Bewegung, Entspannung und gemeinsame Zeit bietet. Mit Ski-in/Ski-out-Zugang zum Skigebiet Wilder Kaiser-Brixental und zahlreichen Winteraktivitäten direkt vor der Haustür erleben Familien in den Kitzbüheler Alpen traumhafte Wintertage. Das Resort bietet qualifizierte Trainer:innen für Erwachsene und ein Kinder-Betreuungsprogramm, das Bewegung, spielerische Förderung und Entspannung für die Kleinsten bietet. Die Sauna-Landschaft, der Pool, Massagen und Beautyanwendungen runden das Angebot für die ganze Familie ab.

Das Walchsee Aktivresort im Kaiserwinkl in Tirol

Das Walchsee Aktivresort im Tiroler Kaiserwinkl bringt Körper und Geist in Einklang. Das Resort verfügt über einen umfangreichen Move & Relax Bereich, in dem Gäste individuell mit einem Personal Trainer oder in Gruppen trainieren können. Die Umgebung lädt zum Skifahren, Langlaufen, Winterwandern und vielen weiteren Aktivitäten ein. Die Energy Küche des Resorts bietet gesunde und regionale Köstlichkeiten. Zudem werden spezielle Wellnessangebote angeboten, um die Gäste zu regenerieren und zu entspannen. Ein spezielles Angebot ist die Kräuterwickel-Kur im Winter, die verschiedene Leistungen wie Wickel, Saunagänge, Vibrationsmassagen und gesunde Ernährung beinhaltet.

Das Hohe Salve Sportresort in Tirol

Das Hohe Salve Sportresort fördert Gesundheit und Wohlbefinden. Bis Ende Dezember bietet das Resort einen Special Deal: 15% Rabatt bei einer Buchung von Sonntag bis Donnerstag ab drei Nächten im Superior-Zimmer. Das Resort verfügt über einen großzügigen Move-Bereich mit modernsten Trainingsgeräten und professionellen Coaches, die Körper und Geist aktivieren. Die Relax Area bietet Entspannung durch Saunagänge, Massagen und Kosmetikanwendungen, während die Energy Küche nährstoffreiche Köstlichkeiten aus der Region serviert. Für sportliche Gäste bietet das Hohe Salve Sportresort ab dem 8. Dezember 2023 optimale Bedingungen für das Skifahren. Ein besonderes Angebot sind die MOVE Longevity Days, die unter anderem Spiroergometrie, Bioelektrische Impedanzanalyse, Personal Training und verschiedene Aktivitäten umfassen.

Das Bayerischzell Famiotel Oberbayern

Im Das Bayrischzell Familotel Oberbayern steht ein sorgenfreier Familienurlaub im Mittelpunkt, mit zertifizierten Baby- und Kinderbetreuern, Babyausstattung und geräumigen Familien-Appartements. Die “Move & Relax” Philosophie fördert das Wohlbefinden von Eltern und Kindern, während der Relax-Bereich Entspannung bietet. Pletzi´s Wasserwelt ist für die jüngsten Wellnessgenießer reserviert. Besonders unkompliziert: Die Kinder können im Urlaub im professionellen Kinderschwimmkurs schwimmen lernen. Das Resort bietet ideale Bedingungen für Skifahrer und Langläufer sowie ein besonderes Wochenendprogramm im November und Dezember.

Bergbahnen Sudelfeld in Bayern

Das Skigebiet Sudelfeld, nur eine Stunde südlich von München und unweit des Bayrischzell Familotel Oberbayern, bietet ein großartiges Wintersporterlebnis für Familien. Mit modernen Sesselbahnen, einem umfangreichen Kinderangebot und abwechslungsreichen Pisten ist es eines der größten und beliebtesten Skigebiete Deutschlands. Es umfasst 31 Kilometer weitläufige Abfahrten für Skifahrer aller Schwierigkeitsgrade, eingebettet in die wunderschöne Wendelsteinregion, und bietet regelmäßige Ski- und Snowboardkurse sowie spannende Events für Familien und Kinder. Das Sudelfeld stellt außerdem einen modernen Servicebereich an der Talstation der 6er-Sessel-Waldkopfbahn zur Verfügung, der Skischule, Anfängergelände, Kinderland, Skiservice, -verleih und -shop auf 500 Quadratmetern bietet.