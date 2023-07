Wiens Tourismus heuer fast wieder auf Vorkrisen-Niveau

In der Bundeshauptstadt floriert der Fremdenverkehr: Im ersten Halbjahr 2023 wurden in Wien 7,5 Mio. Nächtigungen verzeichnet. Das ist nicht nur eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr, sondern entspricht auch bereits rund 94 Prozent des Niveaus von 2019, wie der Wien-Tourismus am Mittwoch mitteilte. In Sachen Umsätze hat man den Vergleichszeitraum von 2019 bereits übertroffen.

Die Liste der nächtigungsstärksten Herkunftsmärkte in den ersten sechs Jahresmonaten führt Deutschland an, gefolgt von Österreich sowie den USA als stärkster Fernmarkt. Auf den weiteren Plätzen folgen Italien, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Der Juni trug mit insgesamt 1,51 Mio. Nächtigungen zum Halbjahresergebnis bei.

Geld wird inzwischen mehr verdient als vor Corona. Der Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe ist derzeit für den Zeitraum Jänner bis Mai ausgewertet. Mit 392,4 Mio. Euro liegt er um 84 Prozent über dem Vergleichszeitraum im Jahr 2022. Aber auch das Umsatzniveau des Vorkrisenjahres 2019 wurde – wohl auch inflationsbedingt – bereits um 9 Prozent übertroffen. Die Zimmerauslastung lag im Zeitraum Jänner bis Juni bei rund 62 Prozent, die der Bettenauslastung bei 48,9 Prozent.

„Die Zwischenbilanz des ersten Halbjahres 2023 zeigt deutlich: Nach der im Vorjahr mit Schwung begonnenen Aufholjagd knüpfen Wiens Tourismuskennzahlen nun wieder an ihr vorpandemisches Niveau an“, freue sich Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Auch Tourismusdirektor Norbert Kettner hob hervor: „Das kompromisslose Festhalten an Qualitätstourismus selbst in schwierigen Zeiten hat sich voll bewährt: Sowohl Wiens stark von Kultur geprägter Freizeittourismus als auch die Wertschöpfungs- und Innovationsmotoren Kongresse und Firmentagungen sind in gewohnter Stärke zurück.“

APA/Red.