Wiens Tourismus auf Vorkrisenniveau

In den Wiener Hotels und Pensionen sind im Oktober 1,5 Millionen Nächtigungen registriert worden, wie der Wien Tourismus mitteilte. Das entspricht in etwa jenem Niveau, das im Oktober vor der Coronapandemie 2019 erreicht worden war. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war das ein Plus von 12 Prozent. Deutlich stärker stiegen – wohl bedingt durch die Inflation – die Umsätze.

Zwischen Jänner und Oktober verzeichnete die Bundeshauptstadt laut Wien Tourismus 14,058 Mio. Übernachtungen. Dies bedeutet einen Zuwachs von 34 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die meisten Gäste kamen in diesem Zeitraum aus Deutschland, Österreich, den USA, Italien und Großbritannien.

Der Nettonächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe betrug heuer im September 131,9 Mio. Euro. Das ist ein Anstieg von 28 Prozent im Vergleich zum September 2022. Die Einnahmen für Oktober liegen noch nicht vor. Im Zeitraum Jänner bis September konnten die Betriebe 856,8 Mio. Euro erwirtschaften – und damit um 49 Prozent mehr als in den entsprechenden Monaten des Vorjahres.

Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer belief sich im Oktober auf rund 71 Prozent. Das ist geringfügig höher als ein Jahr davor, als eine Auslastung von 69 Prozent verzeichnet worden war.

apa