Wien zählte 1,5 Mio. Nächtigungen im April

Bereits eingestellt wurden die Vorkrisen-Zahlen der Gäste aus Deutschland. Hier zählte man im April 345.000 Nächtigungen, 31 Prozent mehr als noch im Vergleichsmonat des Vorjahres. Der zweitstärkste Herkunftsmarkt war Österreich mit 261.000 Nächtigungen und einem Plus von 13 Prozent, gefolgt von Italien mit 89.000 Nächtigungen und einem satten Plus von 90 Prozent. Die Nächtigungen der Gäste aus den USA machten insgesamt 72.000 aus, 88 Prozent mehr als im Vorjahr. Großbritannien zeichnet für 52.000 Nächtigungen verantwortlich, ein Plus von 52 Prozent. Es folgen die Schweiz (46.000, +45%), Spanien (44.000, +26%), Frankreich (44.000, +55%), Israel (36.000, +29%) sowie Polen (34.000, +83%). Insgesamt ergibt dies 1.490.000 Nächtigungen, was einem Plus von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Von Jänner bis April wurden somit 4,5 Mio. Nächtigungen in Wien gezählt.

Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe betrug im März 71.315.000 Euro. Ein Plus von 89Prozent zum März 2022. Im Vergleich zum März 2019 ergibt sich ein Plus von 5,7 Prozent. Im Zeitraum Jänner bis März konnten die Betriebe 188.501.000 Euro erwirtschaften. Um 148 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelbetten betrug im April 59,5 Prozent (4/2022: 46,3%), jene der Zimmer rund 75Prozent (4/2022: rund 58%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis April) lag die Bettenauslastung bei 44,5 Prozent (1-4/2022: 28,3%), die Zimmerauslastung bei rund 56 Prozent (1-4/2022: rund 36%).