Wien: Über 9 Mio. Nächtigungen bis Ende Juli

So richtig in Schwung gekommen ist der Tourismus in der Bundeshauptstadt gegen Ende des Frühlings. Allein im Juli zählte man 1,67 Mio. Nächtigungen. Ein Plus von 18 Prozent gegenüber Juli 2022. Mit 348.000 Übernachtungen (+22 Prozent) führt Deutschland die Liste der Top-10-Märkte im Juli an, gefolgt von Österreich (266.000, +8 Prozent), den USA (117.000, +16 Prozent), Großbritannien (62.000, +22 Prozent), Italien (61.000, +19 Prozent), Spanien (54.000, +21 Prozent), Polen (52.000, +10 Prozent), Frankreich (43.000, +18 Prozent), Israel (42.000, +22 Prozent) sowie der Schweiz (35.000, +14 Prozent).

Bereits fest steht auch der Nächtigungsumsatz vom Juni. Der lag bei 119,3 Mio. Euro und somit 35 Prozent über dem Vorjahr. Von Jänner bis Juni konnten die Betriebe 511.715.000 Euro erwirtschaften – um 70 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die durchschnittliche Auslastung der Zimmer betrug im Juli rund 78 Prozent (7/2022: rund 71 Prozent), jene der Hotelbetten 62 Prozent (7/2022: 56 Prozent). Im bisherigen Jahresverlauf lag die Zimmerauslastung bei rund 64 Prozent (1-7/2022: rund 50 Prozent), die Bettenauslastung bei rund 51 Prozent (1-7/2022: 40 Prozent). Insgesamt waren im Juli etwa 69.600 Hotelbetten in Wien verfügbar. Das waren um 2.300 Betten (+3,4 Prozent) mehr, als im Vergleichsmonat 2022 angeboten wurden.