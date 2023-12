Wien: Chinas Trendziel

Jährlich vergibt Chinas größtes Online-Reiseportal Trip.com die Awards für „Best Tourist Destination“ in sechs verschiedenen Kategorien. Darunter auch die „Trendy Destination of the Year“. Dieses Jahr war die Verleihung ganz im Sinne der österreichischen Hoteliers und Gastronomen. Denn Wien schaffte es als einziges europäisches Reiseziel den Award dieser Kategorie für sich zu gewinnen. Nach Paris und London, ist Wien das drittstärkste besuchte Städteziel der chinesischen Gäste.

Vor der Pandemie war bereits ein beträchtlicher Anteil chinesischer Übernachtungen in Österreich auf Wien entfallen, wobei drei Viertel dieser Besucher in den renommierten 4- und 5-Sterne-Hotels nächtigten. Diese Auszeichnung ist ein bedeutender Schritt, um das wertschöpfungsintensive Luxussegment zu stärken und Wien als bevorzugtes Ziel für Qualitätsreisen für die global stark umworbene Zielgruppe der Luxusreisenden zu positionieren.

Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, betont die Relevanz dieser Auszeichnung für den Tourismusstandort: “Die Wahl von Wien als ‘Trendy Destination of the Year’ ist ein strategisches Signal zur richtigen Zeit. Chinesische Gäste können seit Anfang des Jahres wieder uneingeschränkt reisen, und in einem stark umkämpften internationalen Wettbewerb wird dies zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Unsere gezielte Kommunikation richtet sich an die gehobene chinesische Zielgruppe, die authentische Urlaubserlebnisse abseits bekannter Klischees in Österreich sucht.”

Wien im Web

Sowohl der WienTourismus als auch die Österreich Werbung haben die Zeit während der Pandemie genutzt, um ihre Reichweite auf chinesischen Social-Media-Kanälen zu erweitern. Laut einer Studie des chinesischen Internetkonzerns Sina und der Shanghai Jiao Tong University wurden die Accounts von Österreich Werbung und WienTourismus als zwei der einflussreichsten Tourismusdestinationen auf der Social-Network-Plattform Weibo gerankt. Dieser Fokus auf digitale Präsenz wird verstärkt, da der chinesische Gast nicht nur städte-, sondern auch technik- und luxusaffin ist.

Die Partnerschaft mit der Trip.com-Tochter HHTravel, einem führenden Anbieter für Luxusreisen in China, hat dem WienTourismus ermöglicht, auf der DONG Luxury Travel Collection im April 2023 präsent zu sein, um die luxusaffine Reisebranche in China für Wien zu begeistern.

Über Trip.com

Die Trip.com-Gruppe, mit über 400 Millionen Mitgliedern und einer Abdeckung von über 60 Prozent des chinesischen Marktes, hat eine langjährige enge Partnerschaft mit der Österreich Werbung und hat bereits mehrfach Österreich als herausragende Destination ausgezeichnet.