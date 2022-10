Am 07.Oktober 2022 eröffnete die seit 18 Jahren bestehende Filiale von WEIN & CO am Schottentor ihre frisch renovierten Tore. Gelegen am Universitätsring, vis-à-vis der Hauptuniversität in Wien, überzeugt der beliebte Standort mit einem vielseitigen Angebot aus der Welt des Genusses und lädt zum Verweilen und Genießen ein. Ein Fixpunkt in der Gastroszene am Schottentor ist also endlich wieder zurück – und das in neuem Look!

Neben architektonischen Besonderheiten wie dem extravaganten Lichtspiel aus 80 Burgunderflaschen-Lampen am neugeschaffenen Galeriehimmel, bietet WEIN & CO mit dem Shop = Weinkarte Konzept auch ein einzigartiges Service. Gäste erwartet mit über 35 Top-Weinen glasweise und über 1.500 Flaschenweinen die „größte begehbare Weinkarte Österreichs“.

Der Weinbar-Bereich gliedert sich in drei Teile und erstreckt sich auf einer Fläche von insgesamt 130 m2 über zwei Stockwerke. Mit 50 Sitzplätzen bietet der zur modernen Wiener Weinstätte umgestaltete Barbereich das richtige Ambiente für einen entspannten Plausch und einzigartiges Weinbar-Food.

Der WEIN & CO Shop erstreckt sich über eine Fläche von 180 m2 im Erdgeschoß des renovierten Standortes. Der Shop-Bereich zeichnet sich durch eine große Verkostungszone mit monatlich wechselnden Weinen, zwei gekühlte Ikonen-Regale mit zahlreichen gereiften Jahrgängen und einer erlesenen Auswahl an Fine Wines sowie eine moderne Shop-Architektur aus. Ergänzt wird das mit der bereits bekannten und ausgezeichneten Fachberatung des WEIN & CO Teams.

Im komplett barrierefrei nutzbaren Obergeschoß erwartet BesucherInnen neben einer gemütlichen Wine Lounge auch ein lichtdurchfluteter Eventbereich, der zukünftig regelmäßig für Veranstaltungen und Workshops genutzt werden soll aber auch für private Feiern angemietet werden kann.

Die Architektur

Der beliebte Shop und Fixpunkt der Gastroszene präsentiert sich nun mit einem völlig veränderten Raumgefühl. Durch die Entfernung einer Zwischendecke kommen die architektonischen Besonderheiten des Baus künftig viel stärker zur Geltung: die hohen Bogenfenster spenden tagsüber viel Licht für den großzügigen Zentralraum mit direktem Blick auf die freigelegte Galerie, während bei Einbruch der Dunkelheit das extravagante Lichtspiel aus 80 Burgunderflaschen-Lampen am neugeschaffenen Galeriehimmel die Gäste in Empfang nimmt.

Verantwortlich für den Umbau zeigt sich Architektin Edith Rettenbacher. In Zusammenarbeit mit dem Team der Firma Wanzl und der Design-Architektur Werbereich, unter der Führung von Florian Mainx, wurden das Design, das einzigartige Einrichtungskonzept, die Gestaltung der Gastronomiebereiche und auch der Ladenbau des Shops kreiert. Die erfahrenen Mitarbeiter der WEIN & CO Filiale unterstützten das Kreativ-Team mit bewährtem Wissen in Bezug auf die Shop-Fläche und das Handling in den Gastronomie-Bereichen.

Was ist NEU?

Schöner, neuer, besser aber gleich groß! Die neue Filiale wurde rundum erneuert, generalsaniert und modernisiert, bleibt aber ihrer alten Fläche und Größe treu. Dennoch blieb hier keine Flasche auf der anderen.

Getreu dem WEIN & CO Motto „WEIN NEU ENTDECKEN“ wird BesucherInnen, KundInnen und Gästen die Möglichkeit geboten, dies auf insgesamt drei Ebenen zu tun. Neu ist unter anderem auch die hohe Decke im Eingangsbereich, welche teilweise abgetragen wurde, um die Galerie und den Charme des Altbaus hervorzuheben. Moderne Architektur und Design vereinen sich aber auch gekonnt mit Altwiener Traditionen. So wurde ein Element der Wiener Werkstätten – das Wiener Geflecht – aufgegriffen und durch das dezente Einfließen in das Design von Lampen und Stühlen, eine „Wiener Weinstätte“ geschaffen, wo sich Modernität und Tradition die Hand reichen.

Die Gastronomie

Die Gastronomie gliedert sich in drei Bereiche. Dies spiegelt sich auch im Design der einzelnen Bereiche wider.

Im Erdgeschoß befindet sich eine helle und lichtdurchflutete Bar, die zum kurzen Verweilen und spontaner Gemeinsamkeit einlädt. Ob After Work oder um auf die bestandene Prüfung anzustoßen, für einen Aperitif vor einem Dinner-Date, oder einfach nur für ein gutes Glas Wein – die Bar ist ein Place to be für Genussmenschen. In dem etwas dunkleren und gemütlicheren gestalteten Obergeschoß erwartet BesucherInnen eine Wine Lounge, die zum längeren Verweilen einlädt. Vollendet wird das Gastro-Angebot durch einen klassischen Bistro-Bereich für den kleinen Hunger zwischendurch. WEIN & CO bietet alles was das Genießerherz begehrt: neben einem dreistöckigen Charcuterie-Tower zum Teilen, interessanten Käseflights, dazu Joseph-Brot und die höchstbewertesten Olivenöle der Welt, werden auch Champagner zum Beef Tartar, große Rotweine zum Croque & Co, dem wohl besten Schinken-Käse Toast der Stadt, in unvergleichlichem Ambiente serviert.

Ebenfalls im barrierefreien Obergeschoß zu finden, ist der lichtdurchflutete Eventraum, der nicht nur für Events und Workshops, sondern auch für private Feiern genutzt werden kann. Dieser bietet sich somit auch abseits der Gastronomie als eigener Bereich für größere Runden an.

Gäste können die WEIN & CO typische Genusskultur mit über 35 Top-Weinen glasweise und über 1.500 Flaschenweinen dank einem ganz besonderen Service gleich vor Ort genießen. Durch das einzigartige WEIN & CO Konzept Shop = Weinkarte kann man aus der „größten begehbaren Weinkarte Österreichs“ im Shop einen Wein zu einem fairen Preis auswählen und – bei Bedarf in minutenschnelle perfekt temperiert – gegen eine geringe Servicepauschale an der Bar einschenken lassen. In keinem anderen Lokal trinkt man zu solch fairen Preisen. Das gilt insbesondere für rare Top-Weine: Österreichs Spitze, Bordeaux, Burgund, Toskana, Piemont, Spanien, die Neue Welt – große Weine neu entdecken. So warb WEIN & CO bereits 1993 mit dem Slogan: Das Beste für alle!

Neurenovierter Standort

WEIN & CO am Schottentor

Universitätsring 12

1010 Wien

Öffnungszeiten Shop & Bar:

Mo-Mi: 9:30 Uhr – 24:00 Uhr

Do-Sa: 9:30 Uhr – 01:00 Uhr

So- & Feiertag: 11:00 – 22 Uhr