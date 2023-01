Monaco – Purer Luxus an der Côte d’Azur

Kaum ein anderer Ort in Europa kann mit derart viel Luxus glänzen wie das kleine Monaco. Dort trifft sich regelmäßig die High Society aus aller Welt, um den Sommer in Monaco bei kühlen Cocktails und viel Sonne zu genießen. An der Côte d’Azur von Frankreich findet der anspruchsvolle Urlauber nämlich alles, was er sucht. Es gibt traumhafte Hotels, exzellente Restaurants und sogar eines der berühmtesten Casinos der Welt.

Das traumhafte Hôtel de Paris Monte Carlo lädt ein

Ein luxuriöser Urlaub in Monaco fängt mit der Wahl des richtigen Hotels an. Das Hôtel de Paris Monte Carlo ist in einem Gebäude aus dem Jahr 1864 und damit ein fast schon geschichtlicher Teil der Stadt. Es verfügt über eine Pianobar im amerikanischen Stil und 2 Restaurants sowie einen eigenen Weinkeller.

Jedes der einzigartig und elegant eingerichteten Zimmer und Suiten im Hôtel de Paris hat einen modernen Flachbildfernseher mit Satellitenkanälen und Videospielen. Alle klimatisierten Zimmer und Suiten sind mit Stilmöbeln und einer Minibar ausgestattet.

Die Gäste erhalten einen Pass, mit dem sie freien oder ermäßigten Eintritt in die Einrichtungen der Monte Carlo Société des Bains de Mer erhalten. Er beinhaltet freien Eintritt in das große Thermalbad Thermes Marins Monte Carlo. In der Hochsaison wird zudem ein kostenloser Shuttleservice zum Privatstrand angeboten.

Der Luxus hat aber auch seinen Preis. So kostet eine Nacht außerhalb der Hochsaison knapp unter 1.000 Euro pro Nacht, im Sommer steigt der Preis dann auf fast 2.000 Euro. Wer es sich jedoch leisten kann, der bekommt im Hôtel de Paris das perfekte Monaco-Erlebnis geboten.

Im Le Louis XV-Alain Ducasse wie ein König speisen

Der große Vorteil am Übernachten im Hôtel de Paris ist zudem, dass sich eines der besten Restaurants im gleichen Gebäude befindet. Es natürlich einen guten Grund, warum es als das prestigeträchtigste Restaurant in Monaco gilt.

Dieses Restaurant rühmt sich mit drei Michelin-Sternen, ständiger Anwesenheit von Prominenten und einer unglaublichen Speisekarte. Chefkoch Emmanuel Pilon ist als stellvertretender Küchenchef der Kopf hinter diesem Lokal und bringt seine umfassenden Kenntnisse der mediterranen Küche sowie seine Erfahrung, Strenge und Sensibilität in die Gerichte ein.

Im Mittelpunkt der Speisekarte stehen wunderbare Säfte, geschmacksintensive Brühen und frische Gewürze, die mit äußerster Präzision und perfekter Präsentation bestechen. Es gibt ein fantastisches Frühstück, ein herzhaftes Mittagessen und ein berauschendes Abendessen, das alle Sinne gleichermaßen betören kann.

Natürlich kostet es auch ein wenig mehr, sich zu allen Tageszeiten von einem Michelin-Chef verwöhnen zu lassen. Der durchschnittliche Preis bewegt sich zwischen 300 und 400 Euro pro Person, exklusive der Getränke. Die meisten Gäste bereuen den Besuch trotzdem nicht, weil sie anschließend von einem einmaligen Erlebnis schwärmen können.

Am weltberühmten Spieltisch des Monte Carlo Casino spielen

Aber ein Urlaub in Monaco ist nur dann wirklich komplett, wenn man das pompöse und geschichtsträchtige Monte Carlo Casino besucht. Allein schon durch sein Äußeres versprüht es eine Atmosphäre von Eleganz und Exklusivität. Die prunkvolle Innenausstattung erinnert dabei schon fast eher an einen Palast als an ein Casino.

Im Inneren finden Spieler eine große Auswahl an Spieltischen, von Blackjack hin zu Poker. Dabei gelten strikte Kleidervorschriften, um stets einen exklusiven Glanz zu bewahren. Sneaker und T-Shirt sind im Monte Carlo Casino also komplett fehl am Platz. Anzug und Krawatte sieht man dafür umso öfter, passend zu den luxuriösen Autos, die direkt vor dem Casino parken.

Internationalen Ruhm erlangte das Casino unter anderem auch durch den James Bond Film Casino Royale, der im Jahr 2006 ein weltweiter Hit wurde. Zwar spielte der Film in einem Casino von Montenegro, doch James Bond Fans wissen, dass das gleichnamige Buch sich eigentlich auf das Monte Carlo Casino bezieht.

Wer es beim Urlaub nicht in das pompöse Casino von Monte Carlo schafft, der kann heutzutage auch im Internet sein Glück versuchen. Ein Online Casino wie NetBet kann ebenfalls mit zahlreichen verschiedenen Spielen überzeugen, auch wenn es dabei nicht ganz so eindrucksvoll ist wie das imposante Gebäude vom Casino Monte Carlo.

