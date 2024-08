Was für ein Fest

Jeder von uns, der Erfolg hat, hat die Aufgabe, der Gesellschaft etwas davon zurückzugeben. Mir als historisch interessiertem Menschen und Kunstsammler lag es am Herzen, ein wichtiges Denkmal zu bewahren. In meiner Wahlheimat Kärnten.“

155 Festgäste, die der Überreichung beiwohnten, brachten am 14. 8. Leben in die alten Gemäuer. Unter ihnen der Obmann der Wiener Gastronomie Peter Dobcak, Moderator Oliver Feicht, Security-Unternehmer Martin Fohn (INS-Security), Lakeside-Chef Florian Glatzner, VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger, Mercedes Benz-Werbelegende Erich Hammerschmid, Gastronom Poldi Huber, Eventmanager David Kaburek, Mr. Ferrari Heribert Kasper, Springer + Jacoby Austria-Chef Ralf Kober und Natascha Kober (die einen eigenen Song für Mucha komponierten), der Geschäftsführer des Haus des Meeres Hans Köppen und seine Frau Umida, Mauro Maloberti, Mag. Heinz Messinger (AME International GmbH), John Harris Eigentümer Ernst Minar, Elvis Nake, Schönbrunn Group CEO Klaus Panholzer, VGN-Chef DDr. Horst Pirker, Bundesministerin a.D. Maria Rauch-Kallat, die Jacques-Lemans Zampanos Alfred Riedl und Andreas Riedl (der detto am 14.8. Geburtstag feiert), KR Sepp Sintschnig (Ford Sintschnig), Erich Satran, der Maler Raimund Seidl, Kollitsch & Soravia Geschäftsführerin Jasmin Soravia, Kathi Stumpf und Alexander Beza, Emel und David Tschikof, David Wang, Logistikunternehmer Benjamin und Agnes Weindel, Karin Winkler (Tiergarten Herberstein), Veldens Modezampano Christian Woess (der Christian W. Mucha ausstattete) und die Rechtsanwälte Dr. Georg Zanger und Mag. Martin Machold, konnten sich anschließend selbst ein Bild von Muchas Lebenswerk machen. Das Schloss bewundern, das von den Muchas jüngst erneut in wochenlanger Arbeit und mit Hilfe der Gebäudereinigung Brillant (Robert J. Isop) auf Hochglanz gebracht wurde. Oder durch die barocken und englischen Gärten flanieren, die von der Gärtnerei Grohar liebevoll gepflegt werden. Dort erwartete sie eine kulinarische Stärkung vom Catering Tschermenig (Markus Tschemernig). In Kärnten, wie der Hausherr anmerkte, freilich nicht mit Austern, Schnecken und Thunfischtartar, sondern mit wunderbaren Kasnudeln, Ripperln und Hendeln vom Feinsten – sprich: den lokalen Spezialitäten. Erfrischung fanden die Gäste dabei nicht nur im Schatten der Bäume, sondern auch bei Prickelndem von Schlumberger, Soft-Drinks von Coca-Cola und den besten Gewächsen aus dem Hause Morandell.