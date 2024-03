Wachauer Blütenmeer

Rund 100.000 Marillenbäume werden die Wachau demnächst wieder in ein Blütenmeer verwandeln. Die ersten Exemplare haben ihre Knospen bereits geöffnet, der Beginn der Vollblüte wird für Ende dieser Woche erwartet, berichtete die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH auf ihrer Homepage. Das Naturschauspiel ist Jahr für Jahr ein Publikumsmagnet und lockt zahlreiche Besucher an. An den kommenden zwei Wochenenden können mehrere Buslinien in der Wachau kostenfrei genutzt werden.

Die Marillenblüte beginnt generell im Raum Krems. Sie setzt sich dann am Nord- und Südufer donauaufwärts durch die Wachau bis Aggsbach Markt und den Spitzer Graben fort. Die Dauer der Blüte liegt laut Donau Niederösterreich Tourismus GmbH zwischen zehn Tagen und drei Wochen – abhängig von geografischer Lage und herrschender Temperatur.

Am kommenden Wochenende sowie am 23. und 24. März stehen die Buslinien 715, 718, 720 und 446 in der Wachau gratis zur Verfügung. Auch bei einer Tour auf dem Donauradweg oder bei Wanderungen entlang der „Marillenmeile“ durch Gärten lässt sich das Blütenmeer bewundern.

APA/Red.