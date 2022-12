Twitter sperrt Account wegen Flugverfolgung von Elon Musk

Der Account eines Bots wurde von Twitter gesperrt, der die Flüge des Privat-Jets des neuen Besitzers Elon Musk verfolgt hat. Dies teilte der Betreiber des automatisierten Dienstes, Jack Sweeney, am Mittwoch über sein persönliches Twitter-Konto mit. Der Student der University of Central Florida hatte öffentlich zugängliche Daten benutzt, um Musks Flugbewegungen zu dokumentieren.

Der Tesla-Chef hatte dazu am 7. November in einem Tweet erklärt, sein Bekenntnis zur Meinungsfreiheit sei so stark, dass er den Account zu seinem Jet nicht sperren werde. Eine Stellungnahme von Twitter lag am Mittwoch nicht vor. Sweeney betreibt entsprechende Dienste auch über andere Plattformen wie Facebook, Instagram und Telegram.

