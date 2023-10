TVB Kitzbüheler Alpen: Führungswechsel in St. Johann

Über 11 Jahre war Riedel im TVB Kitzbüheler Alpen für St. Johann tätig. Nun will er sich zurückziehen. „Mehr als 30 Jahre an der Spitze so bekannter Tourismusregionen wie Wörthersee, Gasteinertal, Fiss/Tirol oder eben zuletzt in der Region St. Johann sind fürs erste genug“, begründet er seine Entscheidung.

Während seiner Jahre als Geschäftsführer in St. Johann konnte er einige Infrastrukturentwicklungen umsetzen. Etwa in der Griesbachklamm, dem Kaiserbachtal, der Teufelsgasse oder auch beim Eifersbacher Wasserfall. Aber auch die laufende Optimierung und Weiterentwicklung im Eventangebot war Riedel wichtig.

Seine Nachfolgerin steht bereits fest: Martina Foidl. Sie war Riedels langjährige Stellvertreterin und Themenmanagerin im TVB. „Martina hat in all den Jahren der Zusammenarbeit viel Geschick und auch Durchhaltevermögen sowie Konsequenz in der Projektumsetzung bewiesen“, so Riedel zu seiner Nachfolgerin.