Das Ende des Faschings bedeutet für die Mitarbeiter des Berghotel Tulbingerkogel zugleich eine große Herausforderung. Denn traditionell bittet man dort zum Heringsschmaus. Und das gleich an zwei Tagen.

Und so verwandelte Haubenkoch Georg Bläuel eine runde Tonne Fisch in ein schmackhaftes Buffet, für das sich an zwei Tagen rund 500 Gäste anstellten. Darunter fand sich auch der eine oder andere Prominente wie etwa Adi Hirschal ein.