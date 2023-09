TUI launcht „Time to Smile“

Im Konkreten handelt es sich um 4-Stern Appartements. Sie nennen eine vollausgestattete Küche mit Nespresso-Maschine sowie ein Bad mit Regendusche ihr Eigen. „Die Apartments sind geräumig, verfügen über Balkon oder eine Terrasse. Ein schöner Garten und eine großzügige Anlage laden zum Entspannen ein“, so Nicole Sohnrey, Leiterin Auto-, Städte- und Bausteinreisen TUI Deutschland. Die Gäste wohnen entweder in Strandnähe oder in guter Lage in einem Wintersportgebiet oder haben Zugang zu einem Poolbereich.

„Time to Smile ist exklusiv bei TUI buchbar und startet zum Winter mit drei Apartmentanlagen“, so Sohnrey. Dabei handelt es sich um Time to Smile De Ole School im schleswig-holsteinischen Hohewacht, um Time to Smile Golden Lodges in Rauris sowie um Time to Smile Chogogo Dive & Beach Resort auf Curaçao.