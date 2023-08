TUI integriert ChatGPT in App in Großbritannien

KI hält auch in der Reisebranche Einzug. Getestet wird schon einiges. Intern genutzt vieles. Nun versucht man auch, Künstliche Intelligenz in der Kommunikation mit dem Kunden. So etwa TUI. Der Reisekonzern hat ChatGPT in seine App in Großbritannien integriert und als Pilotprojekt freigeschalten.

ChatGPT soll den Kunden Antworten zu Urlaubszielen und personalisierte Empfehlungen für Ausflüge, Aktivitäten sowie für Eintrittskarten von Sehenswürdigkeiten liefern. Basierend darauf, wie detailliert die Art des gewünschten Erlebnisses beschrieben wird – z.B. kulinarische Entdeckungstouren, Abenteuerausflüge oder Museumsbesuche – liefert die App via ChatGPT eine relevante Auswahlliste mit Beschreibungen, Bildern und Links. Die Erlebnisse können dann direkt über die mobile App auf tuiexperiences.com gebucht werden.

„Technologien wie die generative Künstliche Intelligenz haben starken Einfluss auf unser Leben. ChatGPT zeigt, wie wir dank Technologie Abläufe und Services für Kunden vereinfachen oder Informationen leichter verfügbar machen können“, so Sebastian Ebel, CEO der TUI Group.

Der Launch von ChatGPT in der Kunden-App gehört zu einer TUI Initiative, den Einsatz von KI in verschiedenen Bereichen des Unternehmens voranzutreiben. Dazu arbeitet man mit AWS und anderen Partnern zusammen. Auch ein internes TUI AI Lab wurde eingerichtet, eine offene Plattform für alle Mitarbeitenden. Sie bietet Unterstützung bei Tests sowie Piloten und organisiert Schulungen.

Aktuell laufen bei TUI verschiedene Pilotprojekte zum Einsatz generativer KI-Tools, so der Reisekonzern. Etwa, um die Kommunikation mit Kunden nach ihrem Urlaub zu verbessern, Wissensdatenbanken zur Unterstützung von Callcenter-Teams leichter und schneller durchsuchbar zu machen oder Inhalte in verschiedene Sprachen zu übersetzen.