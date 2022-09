TUI: Fernweh ins All Inclusive

Auch im Winter stehen bei Reisen wärmere Destinationen hoch im Kurs, bemerkt man beim Reiseveranstalter. Und: All Inclusive-Angebote kommen wieder so richtig in Schwung. „Aktuell ist bereits mehr als jede zweite TUI Buchung im Winter eine All Inclusive-Reise“, bemerkt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. Davon würden vor allem Ägypten und die Türkei profitieren, die über 90 Prozent derartiger Unterkünfte anbieten würden.

Insgesamt bleiben allerdings die Malediven die Winter-Traumdestination der TUI-Bucher. Aber: „Auch die Kanaren liegen als beliebtes Winterziel weiter im Trend. Bei Thailand merken wir besonders stark, dass der Nachholbedarf jetzt bei den erleichterten Einreisebedingungen sehr groß ist“, so Math.

Bei den Mittelstrecken-Destinationen fällt auch Österreich auf. Offenbar hat der heimische Winter noch seinen Reiz. Allerdings liegen auch hier All Inclusive oder Schipass Inclusive-Angebote vorne.

Im TUI-Länderranking nehmen diesen Winter jedenfalls die Malediven wieder den Spitzenplatz ein, gefolgt von den Kanaren, Ägypten, Thailand und Mexico.

In der Mittelstrecke liegen die Kanaren voran. Dahinter drängen sich Ägypten, Österreich, die Türkei und die Kapverden.