Trend-Setter im Tourismus

Zahlreiche Hotels, Hostels, Campingplätze und Eventlocations in Österreich und Slowenien – und das in Österreich marktführende Reisebüro. Mit all dem im Portfolio darf sich die Verkehrsbüro Hotellerie GmbH schmücken. Als führenderer und ältester Tourismuskonzern des Landes hat man es sich hier zur Aufgabe gemacht, Reisen ins In- und Ausland in ein Erlebnis der Sonderklasse zu verwandeln.

Über 100 Jahre Geschichte

Die Wurzeln des Unternehmens reichen über hundert Jahre zurück. Nach der Gründung 1917 hatte das als staatliche Organisation in Wien gegründete Österreichische Verkehrsbureau, wie es damals noch hieß, das Ziel, Reisen mit den Staatsbahnen zu fördern. Gut fünf Jahre später beteiligte man sich – gemeinsam mit der Postverwaltung – am Ausbau des Autobusnetzes. 1923 legte sich das Verkehrsbüro zudem ein eigenes Linienschiff zu, den 33 Meter langen Raddampfer „Kaiser Franz Josef I.“.

Einige Jahre nach dem zweiten Weltkrieg, genauer gesagt 1958, stieg das Unternehmen dann in die Hotellerie ein. Die Eröffnung des wieder aufgebauten Hotel Europa am Neuen Markt in Wien markiert somit einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Verkehrsbüros. Zwischen 1988 und 1998 folgen schließlich weitreichende Expansionen: Zunächst gliedert man die Austropa Hotels und schließlich die Austria Trend Hotels in das Unternehmen ein.

1998 kauft die Kette weiters das Touristikunternehmen Eurotours auf. Dieses geht nur fünf Jahre später mit der neuen, bis heute erfolgreichen Marke Hofer Reisen an den Start. Aber auch vor dem Reisebüro Ruefa macht man keinen Halt: Seit 2004 zählt dieses ebenfalls zum Verkehrsbüro.

Ein weiteres wichtiges Jahr für die Kette war 2011. Hier übernahm man nicht nur den Betrieb des historischen Cáfe Central sowie den drei Eventlocations Palais Ferstel, Daun-Kinsky und Wiener Börsesälen, sondern gliedert auch AX Travel sowie Motel One in das Unternehmen ein. Zudem wird Jumbo Touristik gekauft und eine weitreichende Partnerschaft mit dem Kunsthistorischen Museum Wien eingegangen.

Umfangreiches Portfolio

Heute gehören neben den 72 Reisebüros in ganz Österreich 21 Hotels in Österreich und Slowenien, eine Suite im Schloss Schönbrunn, ein Hostel und zwei Campingplätze in Wien, drei Eventlocations, das bekannte Café Central in Wien zur Verkehrsbüro Hotellerie GmbH. Während sich die Reisebüros in der Untermarke Verkehrsbüro Travel sammeln, zählen Hotels und Co. zur Verkehrsbüro Hospitality. Letztere wird aktuell von den beiden Geschäftsführern Michael Kröger und Kay Fröhlich geleitet.

Die Austria Trend Hotels gelten dabei als führendes Unternehmen in der österreichischen Hotellerie. Mit etwa 7.000 Betten und jährlich zwei Millionen Übernachtungen erstrecken sie sich mit 16 Standorten über Österreich und Slowenien, einschließlich einer zur Kette gehörenden, exklusiven Suite im Schloss Schönbrunn.

In Zusammenarbeit mit der Radisson Hotel Group werden drei Häuser der international renommierten Kette von den Austria Trend Hotels betrieben.

Das Verkehrsbüro hat zudem jüngst die Marke BASSENA ins Leben gerufen, unter der das BASSENA Wien Messe Prater und das BASSENA Wien Donaustadt fungieren.

Für preisbewusste Reisende bietet das Palace Hostel Wien eine kostengünstige Alternative. Außerdem erweiterte die Verkehrsbuero Hospitality ihr Spektrum um attraktive Übernachtungsmöglichkeiten im Grünen, darunter Camping Wien West und Camping Wien Neue Donau.

Darüber hinaus ist das Verkehrsbuero auch für die Vermarktung verschiedener Events in erstklassigen Veranstaltungsorten in Wien verantwortlich. Dazu zählen das Palais Ferstel, das Palais Daun-Kinsky und die Wiener Börsensäle.

Mit dem historischen Café Central in der Wiener Herrengasse hat man zudem einen wahren Touristenmagnet in petto, der echten Wiener Charme versprüht.