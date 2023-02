Transgourmet errichtet neuen Gastro-Großmarkt in Krems

Der Gastronomie-Großhändler Transgourmet errichtet in Krems seinen 15. Standort in Österreich. Auf einer Gesamtfläche von 11.500 m2 entsteht der neue Abhol- und Zustellgroßmarkt, der heuer im Herbst eröffnen soll. Investiert werden rund 34 Mio. Euro, teilte das Unternehmen anlässlich eines Pressegesprächs am Montag mit. 75 Arbeitsplätze werden zum Start geschaffen, im Vollbetrieb sollen laut Aussendung über 120 Beschäftigte am neuen Standort tätig sein.

Auf 4.000 m2 Verkaufsfläche sollen künftig bis zu 18.000 Artikel angeboten werden. Versorgt werden sollen die rund 3.000 Gastronomie- und Tourismusbetriebe in den Bezirken Krems, St. Pölten, Melk, Scheibbs, Waidhofen an der Ybbs, Amstetten, Zwettl, Gmünd, Waidhofen an der Thaya und Horn. Transgourmet verfügt derzeit hierzulande über zehn große Standorte mit Abholung und Zustellung sowie vier reine Abholgroßmärkte.

APA/Red.